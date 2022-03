(The Hill) – La bofetada de Will Smith no fue el único momento que generó controversia en los Oscar del domingo por la noche.

Los usuarios de las redes sociales notaron rápidamente que el amado actor fallecido Bob Saget, conocido por interpretar a Danny Tanner en “Full House” y el reciente reinicio de “Fuller House”, no estaba incluido en la parte in memoriam del programa.

Si bien era principalmente un actor de televisión, Saget participó en algunas películas, incluso como director de la comedia de 1998 “Dirty Work” con Norm Macdonald. Saget murió en enero por un traumatismo craneal.

A pesar del enfoque del segmento en aquellos con carreras cinematográficas, muchos estaban molestos por la omisión de Saget.

“En realidad, dejar a Bob Saget fuera del In Memoriam fue la parte más escandalosa de los Oscar”, escribió un usuario de Twitter.

Otro se hizo eco de un sentimiento similar y escribió: “No sé ustedes, pero la mayor controversia es… Los #AcademyAwards dejaron a Bob Saget fuera del segmento ‘In Memoriam'”.

El segmento, que algunos criticaron por ser aparentemente optimista, honró a Halyna Hutchins. La difunta directora de fotografía que murió en un tiroteo en el set de “Rust” después de que el actor Alec Baldwin disparara accidentalmente un arma con una “sospecha de bala real”.

Baldwin y los otros productores de la película enfrentan varias demandas por el tiroteo.

“Siento que alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo” , dijo durante una entrevista en diciembre.