TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Christian Nodal se ha convertido en el primer artista del género Regional Mexicano en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone, en su edición en español del mes de julio.

El cantante de “Ya No Somos Ni Seremos” y “Botella Tras Botella” es descrito por la revista como uno de los más destacados en el regional mexicano y es uno de los favoritos, incluso a sus 23 años ya se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más escuchados en todo el mundo.

Nodal nació en Caborca, una ciudad en la parte norte de México, en el estado de Sonora. Su familia, compuesta de músicos, tuvo una influencia determinante en el desarrollo de su sonido y melodías.

El joven cantante relató en su entrevista con la revista Rolling Stone momentos dificiles que tuvo que superar, incluyendo un episodio donde se iba a quitar la vida del cual su abuela lo salvó.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pend**!’”, relata Nodal en su entrevista con Rolling Stone.

Durante su adolescencia, Nodal se mudó a los Estados Unidos junto a su familia, donde utilizó la música como refugio de su difícil entorno. Luego de fracasar presentando múltiples demos, la canción “Adiós, amor” lo catapultó a la fama, especialmente entre los más jóvenes. Esa canción en particular llegó a ser la más escuchada en todo México, afirma Rolling Stone.

El cantautor sonorense ha compartido escenario con grandes personalidades de la música como: Marc Anthony, David Bisbal, Julión Álvarez y Pepe Aguilar, entre otros.