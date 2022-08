(KTLA) – La actriz sudafricana Charlbi Dean murió el lunes.

Según Variety, la joven de 32 años falleció en Nueva York a causa de una enfermedad inesperada.

La prometedora estrella estuvo recientemente en el ganador de la Palma de Oro de 2022 “Triangle of Sadness”. Protagonizó la película junto a Woody Harrelson.

También protagonizó el éxito de The CW “Black Lightning”, que se basa en la serie DC Comics. Interpretó a Syonide, una asesina altamente calificada.

Debutó como actriz en la película sudafricana de 2010 “Spud” y su secuela de 2013 “Spud 2: The Madness Continues”, según su página de IMDb.

Dean continuaría apareciendo en “Blood in the Water”, la película de terror “Don’t Sleep”, “An Interview With God” y “Porthole”, según The Hollywood Reporter.

Dean también fue modelo y apareció en varias portadas de revistas y pasarelas, incluida la portada de Vogue.

Estaba comprometida con el modelo Luke Volker.