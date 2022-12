(NEXSTAR) – Celine Dion reveló a sus fanáticos el jueves que le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro que afecta a aproximadamente 1 o 2 personas por millón, según Johns Hopkins Medicine.

La enfermedad “se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el tronco y las extremidades y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden desencadenar espasmos musculares”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS, por sus siglas en inglés).

Las personas con el síndrome de la persona rígida a menudo tienen una postura encorvada o rígida y pueden tener problemas para caminar o moverse. Algunas personas pueden tener “miedo de salir de casa porque los ruidos de la calle, como el sonido de una bocina, pueden desencadenar espasmos y caídas”, explica NINDS.

Sin “reflejos defensivos normales”, las personas con síndrome de persona rígida a menudo sufren caídas y pueden lesionarse fácilmente.

Conteniendo las lágrimas, Dion dijo que su condición la obliga a posponer los espectáculos programados para la primavera de 2023.

“No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que He estado pasando”, dijo la cantante canadiense antes de revelar su diagnóstico. “Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”.

Dion dijo que los espasmos afectan “todos los aspectos” de su vida, lo que le dificulta caminar e incluso cantar. “Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darte eso en este momento”, dijo.

El síndrome ocurre con el doble de frecuencia en mujeres que en hombres, según el NINDS, aunque en general ocurre en cantidades muy pequeñas. La causa aún no se comprende, pero la investigación sugiere que puede ser un problema autoinmune en el cerebro y la médula espinal.

NINDS dice que la rara condición a menudo se diagnostica erróneamente como Parkinson o esclerosis múltiple, entre otras enfermedades.

Se puede tratar con inmunoglobulina intravenosa (IVIg), relajantes musculares y analgésicos, pero no se conoce una cura.

“Tengo que admitir que ha sido una lucha”, dijo Dion. “Todo lo que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer”.

La cantante concluyó diciendo que planea concentrarse por completo en su salud y recuperación, y espera volver pronto a los escenarios.