TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Warner Bros. no lanzará la película de DC Comics “Batgirl” protagonizada por la cantante Leslie Grace, ni en cines ni en HBO MAX, a pesar de una inversión de $90 millones, según confirmó una fuente a The New York Post.

“Batgirl” se diseñó inicialmente para ser un lanzamiento de HBO Max, y luego se consideró su distribución en cines. Debido a problemas y cierres de COVID, el presupuesto se disparó a $90 millones.

La película está protagonizada por la estrella emergente de “In the Heights” y cantante de padres dominicanos, Leslie Grace, en el papel principal de Barbara Gordon, la “Batichica”.

Los líderes del estudio determinaron en última instancia, a pesar de las nuevas filmaciones y el aumento del presupuesto, que la película simplemente no funcionó, según los expertos. Los nuevos propietarios y la gerencia, encabezados por el director ejecutivo David Zaslav, están comprometidos a hacer títulos de DC con grandes películas de eventos teatrales, y “Batgirl” no es eso.

Batgirl hizo su debut en el mito de Batman hace 50 años como Barbara Gordon, la hija del comisionado de policía de Gotham City, Jim Gordon. Desde entonces, se ha convertido en una de las superheroínas más populares del mundo. Cuando Barbara Gordon quedó paralizada por un disparo del Joker en la novela gráfica clásica “The Killing Joke”, otros luchadores contra el crimen, como The Huntress y Orphan, adoptaron el nombre de Batgirl mientras que Barbara se convirtió en Oracle, una ayudante experta en tecnología de Batman. Más tarde, Barbara volvió al papel de Batgirl, mientras se revisaba su asalto en “The Killing Joke”.

El rodaje tuvo lugar inicialmente en Glasgow, Escocia, de noviembre de 2021 a marzo de 2022, y se encontraba en posproducción. Un portavoz del estudio no hizo comentarios. Un representante de Grace no hizo comentarios de inmediato.