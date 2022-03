TAMPA, Fla. (WFLA) – Bruce Willis se retira de la actuación luego de que le diagnosticaran afasia, un trastorno causado por daños en las partes del cerebro, anunció su familia el miércoles.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribió su familia en un comunicado conjunto compartido con cada uno de ellos. sus cuentas de Instagram. “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”.

La afasia generalmente ocurre repentinamente después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, y puede afectar la capacidad de una persona para hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito, según Mayo Clinic.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”, continúa el comunicado. “Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte y queríamos atraer a sus fans porque sabemos cuánto significa para ti, como tú lo haces para él. Como Bruce siempre dice, ‘Vívelo’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”.

Willis comenzó su carrera en 1980 con un papel no acreditado en The First Deadly Sin. Logró su actuación revelación cuando interpretó al detective David Addison en el éxito televisivo de 1982 Moonlighting. Fue catapultado al estatus de estrella de cine y héroe de acción con el papel de John McClane en las películas Die Hard . Ha sido nominado a cinco Globos de Oro, ganando uno, y obtuvo dos premios Emmy y una nominación al Emmy.