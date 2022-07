Bette Midler presents at the 71st annual Tony Awards on Sunday, June 11, 2017, in New York. (Photo by Michael Zorn/Invision/AP)

(NEXSTAR) — La veterana actriz y cantante Bette Midler se enfrenta a una reacción violenta el martes después de que un tuit del 4 de julio en apoyo de los derechos de las mujeres fuera criticado por ser transfóbico.

El tuit de Midler decía: “¡MUJERES DEL MUNDO! ¡Nos están despojando de nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas e incluso nuestro nombre! Ya no nos llaman “mujeres”, nos llaman “parientes” o “menstruadoras”. “, ¡e incluso “personas con vaginas”! ¡No dejes que te borren! ¡Todos los humanos en la tierra te deben!”

Algunas de las frases a las que se refiere Midler se usan típicamente para incluir a personas trans o no binarias en conversaciones sobre el embarazo y el aborto. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles explicó recientemente: “La respuesta más amplia y precisa es que cualquier persona que pueda quedar embarazada necesita poder abortar si lo necesita o quiere, incluidas muchas mujeres cisgénero, algunas personas no binarias, algunas personas intersexuales”. algunas personas de dos espíritus y algunos hombres trans”.

Midler, de 76 años, es un crítico vocal de los políticos conservadores, en particular del ex presidente. Donald Trump. Recientemente, el ganador del Premio Tony ha abogado por una mayor regulación de armas de fuego. La biografía actual de Twitter de la estrella de “Hocus Pocus 2” dice sarcásticamente: “AMAMOS NUESTRAS ARMAS MÁS QUE NUESTROS HIJOS, NUESTRAS FAMILIAS, NUESTROS AMIGOS, NUESTRA NACIÓN Y NUESTRO MUNDO. SIN NUESTRAS ARMAS NO SOMOS NADA”.

La escritora Roxane Gay , autora de “Bad Feminist”, respondió a Midler y dijo: “Nadie está tratando de borrar a las mujeres con un lenguaje inclusivo sobre las personas que necesitan servicios de aborto. Nadie te está llamando de otra manera que no sea lo que prefieres. Deberías extender eso”. cortesía a cambio”.

Los comentarios de Midler fueron una sorpresa para algunos, ya que la estrella ha sido una ferviente partidaria de la comunidad gay, en particular de los hombres homosexuales. Algunos de los primeros días de actuación de Midler fueron dentro de los baños públicos gay de la ciudad de Nueva York y, a lo largo de su carrera de décadas, ha sido ampliamente considerada como un ” ícono gay “.

Hasta el martes por la tarde, Midler no había seguido el controvertido tuit.

Mientras tanto, Midler no es el único músico que enfrenta críticas el martes. El lunes, la cantante de R&B/soul ganadora de un Grammy, Macy Gray , mejor conocida por su éxito de 1999 “I Try”, apareció en “Piers Morgan Uncensored” de Fox Nation, y surgió el tema de los atletas trans.

“Diré esto y todos me odiarán, pero como mujer, el hecho de que cambies las partes (del cuerpo) no te convierte en una mujer, lo siento”, le dijo Gray a Morgan. “… Ser una niña es todo un libro épico, ¿sabes? Y no puedes tener eso solo porque quieres ser mujer… No creo que debas ser etiquetada como transfóbica solo porque no lo haces”. Estoy de acuerdo.

Tanto Midler como Gray han sido acusadas de ser “TERF”, un acrónimo que significa “feminista radical transexclusiva”, o una mujer que no considera a las mujeres trans como mujeres.

Los comentarios de Gray fueron aplaudidos por la autora de “Harry Potter”, JK Rowling, cuyas controvertidas opiniones sobre los derechos de las personas transgénero tienen su propia subsección en Wikipedia . El martes, Rowling tuiteó : “Hoy parece un buen día para asegurarme de haber comprado todo el catálogo anterior de @MacyGraysLife”.

Las conversaciones sobre temas transgénero se han intensificado durante el año pasado, ya que varios gobiernos estatales promulgaron leyes que afectan los derechos LGBTQ+ , incluida la ley “No digas gay” de Florida , que tipifica como delito referirse o discutir la identidad de género o la orientación sexual desde el jardín de infantes hasta aulas de tercer grado.

El proyecto de ley entró en vigor el 1 de julio.