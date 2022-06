TAMPA, Fla. (WFLA) – Las autoridades dicen que la estrella de Jackass, Bam Margera, fue encontrada a salvo después de que desapareció de otro centro de rehabilitación de drogas de Florida durante el fin de semana.

TMZ informó que el patinador profesional desapareció el sábado después de salir de LifeSkills South Florida en Deerfield Beach. Según el informe, la suspensión fue ordenada por un tribunal y fue la segunda vez en dos semanas que salió de rehabilitación sin permiso.

Margera desapareció a principios de este mes después de huir de una instalación no identificada en Delray Beach. Según el informe policial, le dijo a un gerente que no estaba satisfecho con sus servicios y planeaba ingresar en un centro de rehabilitación diferente cercano. El personal dijo que no parecía ser un peligro para sí mismo ni para los demás.

En un correo electrónico a News Channel 8, la oficina del alguacil del condado de Broward dijo que Margera fue encontrada a salvo el lunes por la noche. La oficina del alguacil no proporcionó más detalles.

Margera se ha abierto en el pasado sobre su lucha contra la adicción. El año pasado, la estrella de reality fue llevada a un centro de rehabilitación después de un supuesto disturbio en el hotel Don CeSar Resort en St. Petersburg, informó TMZ. Según los informes, fue despedido de la primera película de Jackass en casi una década, por sus problemas de adicción.