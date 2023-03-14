TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Las nominaciones para los Latin American Music Awards fueron anunciados el lunes, de las cuales 11 fueron para el puertorriqueño Bad Bunny.
El Conejo Malo está seguido en nominaciones por el también puertorriqueño Daddy Yankee y la mexicoamericana Becky G con 9 nominaciones cada uno. Les siguen de cerca Grupo Frontera, Karol G, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Rosalíacon ocho nominaciones cada uno.
La ceremonia anual de premiación será dirigida por la presentadora y actriz mexicana Galilea Montijo y el actor argentino-puertorriqueño Julián GIl. La entrega de premios está programada para el 20 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
En la octava edición de los Latin AMAs, se reconocerá al cantautor colombiano Carlos Vives y al cantante mexicano de rancheras Pepe Aguilar durante una preceremonia especial titulada “Latin AMA’s: Legacy”, que se llevará a cabo el 4 de abril.
Las nominaciones para los Latin AMAs se basan en streaming, ventas, transmisión de radio, giras e incluso datos de interacciones en las redes sociales proporcionados por Billboard y Luminate durante el período de elegibilidad (12 de febrero de 2022 a 4 de febrero de 2023).
Las nominaciones de este año destacan a artistas que abarcan todos los géneros de la música latina dentro de 26 categorías, incluidas 9 categorías generales, 5 del género regional mexicano y 4 categorías enfocadas en música pop, 4 dedicadas a la música urbana y 4 al género tropical.
La premiación de los Latin American Music Awards 2023 será transmitida por UniMás, Univisión y Galavisión a las 7 p.m. ET.
A continuación mostramos la lista completa de nominados:
CATEGORÍA 1 – Artista del Año
- BAD BUNNY
- BECKY G
- DADDY YANKEE
- ESLABON ARMADO
- FARRUKO
- IVAN CORNEJO
- KAROL G
- RAUW ALEJANDRO
- ROMEO SANTOS
- ROSALÍA
CATEGORÍA 2 – Artista Nuevo Del Año
- BIZARRAP
- BLESSD
- EDEN MUÑOZ
- GRUPO FRONTERA
- LOS LARA
- LUIS FIGUEROA
- LUIS R CONRIQUEZ
- QUEVEDO
- SANTA FE KLAN
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
CATEGORÍA 3 Canción Del Año
- BEBE DAME – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
- DESPECHÁ – ROSALÍA
- DOS ORUGUITAS – SEBASTIÁN YATRA
- ESTÁ DAÑADA – IVAN CORNEJO
- LA BACHATA – MANUEL TURIZO
- MAMIII – BECKY G & KAROL G
- ME PORTO BONITO – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.52 – BIZARRAP & QUEVEDO
- SUS HUELLAS – ROMEO SANTOS
- TE FELICITO – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
CATEGORÍA 4 – Álbum Del Año
- AHORA ME DA PENA EP – BUENA VISTA SOCIAL CLUB
- DAÑADO – IVAN CORNEJO
- ESQUEMAS – BECKY G
- FÓRMULA, VOL. 3 – ROMEO SANTOS
- JOSE – J BALVIN
- LA 167 – FARRUKO
- LEGENDADDY – DADDY YANKEE
- MOTOMAMI – ROSALÍA
- NOSTALGIA – ESLABON ARMADO
- UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY
CATEGORÍA 5 – Colaboración Del Año
- BEBE DAME – FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA
- EL INCOMPRENDIDO – FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI
- MAMIII – BECKY G & KAROL G
- MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
- ME PORTO BONITO – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 – BIZARRAP & QUEVEDO
- TE ESPERO – PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA
- TE FELICITO – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
CATEGORÍA 6 – Colaboración Crossover Del Año
- ARHBO (MUSIC FROM THE FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL SOUNDTRACK) – OZUNA, GIMS, REDONE & FIFA SOUND
- BORRACHO – SECH & DJ KHALED
- LA FAMA – ROSALÍA & THE WEEKND
- SIGUE – J BALVIN & ED SHEERAN
- SIN FIN – ROMEO SANTOS & JUSTIN TIMBERLAKE
CATEGORÍA 7 – Mejor Artista Crossover
- DJ KHALED
- DJ SNAKE
- ED SHEERAN
- FATMAN SCOOP
- GIMS
- JUSTIN TIMBERLAKE
- LIL JON
- MEGAN THEE STALLION
- MR. VEGAS
- THE WEEKND
CATEGORÍA 8 – Artista Streaming Del Año
- BAD BUNNY
- CHENCHO CORLEONE
- GRUPO FRONTERA
- IVAN CORNEJO
- KAROL G
CATEGORÍA 9 – Gira Del Año
- ENFIESTADOS Y AMANECIDOS TOUR – GRUPO FIRME
- LA ÚLTIMA VUELTA WORLD TOUR – DADDY YANKEE
- PAPI JUANCHO WORLD TOUR – MALUMA
- $TRIP LOVE TOUR – KAROL G
- WORLD’S HOTTEST TOUR – BAD BUNNY
CATEGORÍA 10 – Mejor Dúo o Grupo – Pop
- JESSE & JOY
- LOS ENANITOS VERDES
- MANÁ
- MAU Y RICKY
- REIK
CATEGORÍA 11 – Mejor Artista – Pop
- ANITTA
- BECKY G
- CAMILO
- ENRIQUE IGLESIAS
- KALI UCHIS
- LUIS FONSI
- RICKY MARTIN
- ROSALÍA
- SEBASTIÁN YATRA
- SHAKIRA
CATEGORÍA 12 – Mejor Álbum – Pop
- @DANNOCEAN – DANNY OCEAN
- DE ADENTRO PA AFUERA – CAMILO
- DHARMA – SEBASTIÁN YATRA
- ESQUEMAS – BECKY G
- MOTOMAMI – ROSALÍA
CATEGORÍA 13 – Mejor Canción – Pop
- BAILÉ CON MI EX – BECKY G
- JUNIO – MALUMA
- PROVENZA – KAROL G
- TACONES ROJOS – SEBASTIÁN YATRA
- TE AMO Y PUNTO – CHAYANNE
CATEGORÍA 14 – Mejor Artista – Urbano
- ANUEL AA
- BAD BUNNY
- DADDY YANKEE
- FARRUKO
- J BALVIN
- JHAYCO
- KAROL G
- NATTI NATASHA
- OZUNA
- RAUW ALEJANDRO
CATEGORÍA 15 – Mejor Álbum – Urbano
- JOSE – J BALVIN
- LA 167 – FARRUKO
- LEGENDADDY – DADDY YANKEE
- SATURNO – RAUW ALEJANDRO
- UN VERANO SIN TI – BAD BUNNY
CATEGORÍA 16 – Mejor Canción – Urbano
- DESESPERADOS – RAUW ALEJANDRO & CHENCHO CORLEONE
- ENVOLVER – ANITTA
- REMIX – DADDY YANKEE
- SENSUAL BEBÉ – JHAYCO
- TITÍ ME PREGUNTÓ – BAD BUNNY
CATEGORÍA 17 – Mejor Colaboración – Pop/Urbano
- BUENOS DÍAS – WISIN, CAMILO & LOS LEGENDARIOS
- EL INCOMPRENDIDO – FARRUKO, VÍCTOR CÁRDENAS & DJ ADONI
- HOT – DADDY YANKEE & PITBULL
- MAMIII – BECKY G & KAROL G
- MAYOR QUE USTED – NATTI NATASHA, DADDY YANKEE & WISIN Y YANDEL
- ME PORTO BONITO – BAD BUNNY & CHENCHO CORLEONE
- MEDALLO – BLESSD, JUSTIN QUILES & LENNY TAVÁREZ
- PUNTO 40 – RAUW ALEJANDRO & BABY RASTA
- QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 – BIZARRAP & QUEVEDO
- TE FELICITO – SHAKIRA & RAUW ALEJANDRO
CATEGORÍA 18 – Mejor Artista – Regional Mexicano
- ÁNGELA AGUILAR
- CARIN LEÓN
- CHIQUIS
- CHRISTIAN NODAL
- EDEN MUÑOZ
- GERARDO ORTIZ
- IVAN CORNEJO
- JUNIOR H
- LUIS R CONRIQUEZ
- PEPE AGUILAR
CATEGORÍA 19 – Mejor Dúo o Grupo – Regional Mexicano
- BANDA LOS RECODITOS
- BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- CALIBRE 50
- ESLABON ARMADO
- FUERZA REGIDA
- GRUPO FIRME
- GRUPO FRONTERA
- INTOCABLE
- LOS ÁNGELES AZULES
- YAHRITZA Y SU ESENCIA
CATEGORÍA 20 – Mejor Álbum – Regional Mexicano
- DAÑADO – IVAN CORNEJO
- DEL BARRIO HASTA AQUÍ, VOL. 2 – FUERZA REGIDA
- MI VIDA EN UN CIGARRO 2 – JUNIOR H
- NOSTALGIA – ESLABON ARMADO
- OBSESSED DELUXE – YAHRITZA Y SU ESENCIA
CATEGORÍA 21 – Mejor Canción – Regional Mexicano
- CHALE – EDEN MUÑOZ
- LA BODA DEL HUITLACOCHE (LIVE) – CARIN LEÓN
- NO SE VA (EN VIVO) – GRUPO FRONTERA
- QUE TE VAYA BIEN – JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- SI ME DUELE QUE DUELA – INTOCABLE
CATEGORÍA 22 – Mejor Colaboración – Regional Mexicano
- BILLETE GRANDE (EN VIVO) – FUERZA REGIDA & EDGARDO NUÑEZ
- BRINDO – MARIO BAUTISTA & BANDA EL RECODO
- CALIDAD – GRUPO FIRME & LUIS MEXIA
- CON UN BOTECITO A PECHO – ADRIEL FAVELA & CARIN LEÓN
- HAY QUE HACER DINERO – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & EDEN MUÑOZ
- JUGASTE Y SUFRÍ – ESLABON ARMADO & DANNYLUX
- QUE VUELVAS – CARIN LEÓN & GRUPO FRONTERA
- SE ACABÓ (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ, FUERZA REGIDA & BANDA RENOVACIÓN
- SI YA HICISTE EL MAL – LUIS R CONRIQUEZ & JESSI URIBE
- YA ACABÓ – MARCA MP & BECKY G
CATEGORÍA 23 – Mejor Artista – Tropical
- CARLOS VIVES
- MARC ANTHONY
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- VÍCTOR MANUELLE
CATEGORÍA 24 – Mejor Álbum – Tropical
- AHORA ME DA PENA EP – BUENA VISTA SOCIAL CLUB
- CUMBIANA II – CARLOS VIVES
- FÓRMULA, VOL.3 – ROMEO SANTOS
- PA’LLA VOY – MARC ANTHONY
- THE ULTIMATE BACHATA COLLECTION – HECTOR ACOSTA “EL TORITO”
CATEGORÍA 25 – Mejor Canción – Tropical
- DESPECHÁ – ROSALÍA
- DESPUÉS DE LA PLAYA – BAD BUNNY
- LA BACHATA – MANUEL TURIZO
- PEGAO – CAMILO
- SUS HUELLAS – ROMEO SANTOS
CATEGORÍA 26 – Mejor Colaboración – Tropical
- BALONCITO VIEJO – CARLOS VIVES & CAMILO
- EL PAÑUELO – ROMEO SANTOS & ROSALÍA
- MONOTONÍA – SHAKIRA & OZUNA
- SOY YO – DON OMAR, WISIN & GENTE DE ZONA
- TE ESPERO – PRINCE ROYCE & MARIA BECERRA