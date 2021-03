Asaltan al influencer de TikTok Nathan Apodaca

(NEXSTAR) - Turner Classic Movies transmitirá un puñado de películas consideradas, por una lente moderna, controvertidas o racialmente insensibles como parte de una nueva serie.

La serie, titulada "Reframed: Classic Films in the Rearview Mirror", incluirá éxitos como "Lo que el viento se llevó" y "Breakfast at Tiffany's". Las películas se transmitirán durante todo marzo, con comentarios de cinco presentadores de TCM.