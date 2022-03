LOS ÁNGELES (AP) — La 94a entrega de los Premios de la Academia comenzó con Beyoncé, una serie de premios para la película épica de ciencia ficción “Dune” de Denis Villeneuve y un trío de presentadores de los Oscar integrado por Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

Desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Venus y Serena Williams, cuya infancia está dramatizada en “King Richard”, dirigida por Will Smith, comenzaron la transmisión presentando a Beyoncé. Ella interpretó la canción nominada a la película, “Be Alive”, en una elaborado actuación coreografiada desde un escenario al aire libre de color lima en Compton, donde crecieron las hermanas Williams.

“Muy bien, estamos aquí en los Oscar”, comenzó Hall en el Dolby. Sykes finalizó: “Donde los amantes del cine se unen y miran televisión”.

Sykes, Schumer y Hall bromearon alegremente sobre temas destacados de Hollywood como la equidad salarial —dijeron que tres anfitrionas eran “más baratas que un hombre”— el drama de Lady Gaga que Sykes llamó “House of Random Accents”, el estado de los Globos de Oro (ahora relegado al paquete memoriam, dijo Sykes) y las novias de Leonardo Di Caprio. Su punto político más punzante llegó al final de su rutina, en la que prometieron una gran noche y luego aludieron al proyecto de ley de Florida “Don’t Say Gay”.

“Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay”, dijo Sykes.

El primer premio de transmisión fue, apropiadamente, para Ariana DeBose, quien se convirtió en la primera actriz abiertamente LGBTQ y la primera latina en ganar el premio a la mejor actriz de reparto. Su victoria se produjo 60 años después de que Rita Moreno ganara por el mismo papel en la película original de 1961 “West Side Story”. DeBose agradeció a Moreno por liderar el camino para miles de “Anitas como yo”.

“Ves a una mujer de color abiertamente queer, afrolatina, que encontró su fuerza y su vida a través del arte. Y eso es, creo, para lo que venimos aquí a celebrar”, dijo DeBose. “Entonces, si alguien alguna vez ha cuestionado su identidad o se encuentra viviendo en los espacios grises, les prometo esto: de hecho, hay un lugar para nosotros…”

“Encanto”, el éxito de Disney impulsado por su banda sonora que encabezó las listas de éxitos, ganó el premio a la mejor película animada.

Los Premios de la Academia comenzaron el domingo fuera de cámara, y los primeros ocho premios de la noche se entregaron en el Teatro Dolby antes del comienzo de la transmisión por televisión de ABC. El Dolby estaba casi lleno a tiempo para el pre-show de las 7 pm EDT, apodado la “hora dorada” por la academia. Los discursos se editaron más tarde en la transmisión.

Fue un comienzo extraño y controvertido para los primeros Oscar totalmente en persona en dos años. A principios de este mes, más de 70 ganadores del Oscar, incluidos James Cameron, Kathleen Kennedy y Guillermo del Toro, advirtieron que el cambio convertiría a algunos nominados en “ciudadanos de segunda clase”.

“Dune” obtuvo un protagonismo temprano que probablemente mantendría durante la noche, ganando seis premios Oscar por su majestuosa creación. Los mayores éxitos de taquilla de las 10 nominadas a mejor película de este año, “Dune” ganó por diseño de producción, cinematografía, edición, efectos visuales, sonido y música de Hans Zimmer. Aunque no es favorecida en los principales premios, se esperaba que “Dune” arrasara en las categorías técnicas.

La victoria cinematográfica de Greig Fraser negó una oportunidad para la historia de los Oscar. Algunos habían estado apoyando a Ari Wenger, quien filmó “El poder del perro” de Jane Campion, para convertirse en la primera mujer en ganar el premio a la mejor fotografía, la única categoría del Oscar que nunca ha sido ganada por una mujer en la novena década de los Premios de la Academia. más historia

El mejor maquillaje y peinado fue para Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh por “The Eyes of Tammy Faye”. La estrella y productora de esa película, Jessica Chastain, estuvo entre los muchos miembros de la academia que pensaron que todos los premios deberían haberse entregado en vivo durante la transmisión. Chastain abrazó a cada ganador cuando subieron al escenario.

“Solo espero que todos los días en el set todos se tomen un momento para mirar a su alrededor y mirar a todas esas personas talentosas que trabajan duro”, dijo Dowds, la maquilladora.

“The Queen of Basketball”, sobre la gran jugadora de baloncesto Lusia Harris, se llevó el premio al mejor cortometraje documental. Sus productores ejecutivos incluyen a Steph Curry y Shaquille O’Neal. El premio al mejor cortometraje animado fue para “The Windshield Wiper”, mientras que “The Long Goodbye”, un apasionante cortometraje de ficción protagonizado por Riz Ahmed, se llevó el premio al mejor cortometraje de ficción.

“Esto es para todos los que se sienten atrapados en tierra de nadie”, dijo Ahmed. “No estás solo. Nos encontraremos allí.

Pero después de dos años de pandemia, y bajo un cálido sol de California el domingo, un rito de glamour de Hollywood volvió a ponerse en marcha, con una alfombra roja abarrotada y una audiencia probada por COVID. La hora temprana de los premios fue uno de los muchos cambios, tanto leves como tectónicos, en torno a la ceremonia de este año. Después de una edición de 2021 socialmente distanciada, los Premios de la Academia buscaron recuperar su lugar exaltado en la cultura pop con una transmisión renovada en la que se espera que un servicio de transmisión gane la mejor película por primera vez.

La industria cinematográfica se recuperó significativamente de la pandemia en 2021, pero a pesar de uno de los mayores éxitos en años con “Spider-Man: No Way Home”, el repunte ha sido irregular. La industria cinematográfica mundial vendió aproximadamente la mitad de los boletos el año pasado como lo hizo hace dos años , $ 21,3 mil millones en 2021 en comparación con $ 42,3 mil millones en 2019, según la Motion Picture Association. Hollywood llevó más de sus mejores películas directamente a los hogares que nunca; la mitad de las 10 nominadas a mejor película de este año se transmitieron en el momento del estreno o muy cerca. Incluso la academia de cine cambió por completo a una plataforma de transmisión para votantes, en lugar de pantallas de DVD.

Luego estaban los desafíos de llamar la atención mundial para una noche de autofelicitación de Hollywood después de dos años de pandemia y mientras la guerra de Rusia asola Ucrania. Algunas estrellas, como Sean Penn, han presionado a la academia para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy hable en la ceremonia. En la alfombra roja se podía ver un pequeño número de cintas azules que apoyaban a Ucrania.

“The Power of the Dog” de Netflix, el western gótico de Campion, llega con 12 nominaciones líderes y una buena oportunidad de ganar el premio principal. Pero todo el impulso lo tiene el drama familiar para sordos de Sian Heder, “CODA”, que, a pesar de contar con solo tres nominaciones, es considerado el favorito. Una victoria sería un triunfo para Apple TV+, que adquirió la película en el Festival de Cine de Sundance el año pasado y ha invertido mucho en promocionarla entre los miembros de la academia.

Los productores alinearon a un grupo de artistas repleto de estrellas que incluye a Billie Eilish y el elenco de “Encanto” interpretará el gran éxito de Lin-Manuel Miranda “We Don’t Talk About Bruno”. (Miranda, sin embargo, no asistió después de que su esposa dio positivo por COVID-19). También se planearon celebraciones de aniversario para “El Padrino” de Francis Ford Coppola (50 años) y James Bond (60).

Detrás del cambio está la alarma por la rápida caída de los índices de audiencia de los Oscar. Si bien las caídas han sido comunes en todos los programas de premios de las principales cadenas, el programa del año pasado atrajo solo a unos 10 millones de espectadores, menos de la mitad de los 23,6 millones del año anterior. Hace una década, estaba más cerca de los 40 millones.

Para ayudar a restaurar la posición de los Oscar, algunos argumentaron en el período previo a los premios de este año que un éxito de taquilla como “Spider-Man: No Way Home” debería haber sido nominado a mejor película. Fue nominado solo por efectos visuales. En cambio, hay una amplia gama de películas a la caza, que van desde la muy vista comedia apocalíptica de Netflix “Don’t Look Up” y el aclamado drama japonés de tres horas “Drive My Car”.

Una cosa que los productores han prometido: el premio final de la noche será el de mejor película. El programa del año pasado concluyó torpemente con la inesperada presentación del premio al mejor actor ante un Anthony Hopkins que no estuvo presente.