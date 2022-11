TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Anuel AA y Yailin La Más Viral anunciaron el lunes por la noche a través de sus redes sociales que serán padres de una niña.

“VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 👹 👸🏼 HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! 👶🏽 👧🏽❤️‍🔥🥰 🥰🥰🥰 QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO 🕊🙏🏽🤍 TE AMO 💕 @yailinlamasviralreal💍😘😘😘”, dijo el rapero en su cuenta de Instagram, momentos antes de revelar que sería padre de una pequeña.

Por su parte, Yailin compartió un emotivo video en el que la pareja, junto a familia y amigos, celebran la revelación del género de su bebé.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo”, expresó Yailin en su publicación. “No tengo palabras. Aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧”.