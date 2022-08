LOS ÁNGELES (AP) — Anne Heche, la actriz de cine y televisión ganadora de un Emmy cuyo dramático ascenso en Hollywood en la década de 1990 y su exitosa carrera contrastaron con capítulos personales de confusión, murió a causa de las heridas de un feroz accidente automovilístico. Ella tenía 53 años.

Heche fue “retirado pacíficamente del soporte vital”, dijo la portavoz Holly Baird en un comunicado el domingo por la noche.

Heche había estado en soporte vital en un centro de quemados de Los Ángeles después de sufrir una “lesión cerebral anóxica severa”, causada por la falta de oxígeno, cuando su automóvil se estrelló contra una casa el 5 de agosto, según un comunicado emitido el jueves por un representante en en nombre de su familia y amigos.

Fue declarada con muerte cerebral el viernes, pero se la mantuvo con soporte vital en caso de que sus órganos pudieran ser donados, una evaluación que tomó nueve días. En los EE. UU., la mayoría de los trasplantes de órganos se realizan después de dicha determinación.

Nativa de Ohio, cuya familia se mudó por todo el país, Heche soportó una infancia abusiva y trágica, una que la ayudó a empujarse a actuar como una forma de escapar de su propia vida. Se mostró lo suficientemente prometedora como para que le ofrecieran trabajo profesional en la escuela secundaria y saltó a la fama por primera vez en la telenovela de la NBC “Another World” de 1987 a 1991, ganando un premio Daytime Emmy por el papel de las gemelas Marley y Vicky Hudson, quienes en la muestran lesiones sufridas que anticiparon las de Heche: Vicky cae en coma durante meses después de un accidente automovilístico.

A fines de la década de 1990, Heche era uno de los actores más populares de Hollywood, una constante en las portadas de revistas y en películas de gran presupuesto. Solo en 1997, actuó junto a Johnny Depp como su esposa en “Donnie Brasco” y Tommy Lee Jones en “Volcano” y formó parte del elenco de la película original “I Know What You Did Last Summer”.

Al año siguiente, protagonizó con Ford “Six Days, Seven Nights” y apareció con Vince Vaughn y Joaquin Phoenix en “Return to Paradise”. También interpretó a una de las víctimas de asesinato más famosas del cine, Marion Crane de “Psycho”, en la nueva versión de Gus Van Sant del clásico de Alfred Hitchcock, y coprotagonizó el favorito independiente “Walking and Talking”.

Casi al mismo tiempo, su vida personal la llevó a una fama aún mayor y a cambios tanto personales como profesionales. Conoció a Ellen DeGeneres en una fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 1997, se enamoró y comenzó una relación de 3 años que la convirtió en una de las primeras parejas abiertamente homosexuales de Hollywood. Pero Heche dijo más tarde que su carrera se vio dañada por una industria que desconfiaba de elegirla para papeles protagónicos. Ella recordaría a los asesores que se opusieron a su decisión de que DeGeneres la acompañara al estreno de “Volcano”.

“Nos tocaron el hombro, nos subieron a su limusina en el tercer acto y nos dijeron que no podíamos tomarnos fotos en el viaje de prensa”, dijo Heche en 2018 en el podcast Irish Goodbye.

Después de que ella y DeGeneres se separaron, Heche tuvo un colapso público y habló con franqueza sobre sus problemas de salud mental.

El aspecto delicadamente elfo de Heche desmentía su fuerza en la pantalla. Cuando ganó el premio a la mejor actriz de reparto de 1997 de la National Board of Review, la junta citó el doble golpe de “Donnie Brasco” y la sátira política “Wag the Dog”, en la que Heche interpretó a una cínica ayudante de la Casa Blanca y se defendió. contra el gran cine Robert De Niro.

Heche también apeló con eficacia a su aparente fragilidad. En 2002 protagonizó en Broadway la obra “Proof” como una mujer temerosa de perder la cordura al igual que su padre, un brillante profesor de matemáticas. Una reseña de Associated Press elogió su “actuación conmovedora, vulnerable pero divertida, particularmente cuando Catherine se burla de las sospechas sobre su estabilidad mental”.

En el otoño de 2000, poco después de su ruptura con DeGeneres, Heche fue hospitalizada después de llamar a la puerta de un extraño en una zona rural cerca de Fresno, California. Las autoridades dijeron que parecía conmocionada y desorientada y hablaba incoherentemente a los residentes.

En un libro de memorias publicado al año siguiente, “Call Me Crazy”, Heche habló sobre las batallas de su vida. Durante una entrevista de 2001 con la periodista de televisión Barbara Walters, Heche contó con dolorosos detalles los presuntos abusos sexuales cometidos por su padre, Donald Heche, quien profesaba ser devoto religioso y murió en 1983 por complicaciones del sida. Heche describió su sufrimiento como tan extremo que desarrolló una personalidad separada y se imaginó que descendía de otro planeta.

En los últimos días de su vida, dijo Heche, se enteró de que él era gay en secreto y que creía que su incapacidad para vivir honestamente alimentaba su ira y su comportamiento hiriente. No mucho después de la muerte de su padre, su hermano Nathan, uno de sus cuatro hermanos, murió en un accidente automovilístico.

“No estoy loco. Pero es una vida loca. Me crié en una familia loca y me tomó 31 años sacarme la locura”, dijo Heche a Walters. En un esfuerzo por escapar del pasado, “bebí. Yo fumé. me drogué Tuve sexo con personas. Hice todo lo que pude para sacar la vergüenza de mi vida”.

Heche salió con Steve Martin en la década de 1990, y se cree que inspiró al aspirante a actor infantil pero ambicioso interpretado por Heather Graham en su parodia de Hollywood “Bowfinger”. Más tarde tuvo un hijo con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien estuvo casada de 2001 a 2009. Tuvo otro hijo durante una relación con el actor James Tupper, su coprotagonista en la serie de televisión “Men In Trees”.

Heche trabajó constantemente en películas más pequeñas, en Broadway y en programas de televisión en las últimas dos décadas. Recientemente tuvo papeles recurrentes en las series de la cadena “Chicago PD” y “All Rise”, y en 2020 participó en “Dancing With the Stars”.