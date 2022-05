HIGH POINT, NC ( WGHP ) — El tecladista de Depeche Mode, Andy Fletcher, murió a la edad de 60 años, anunció la banda en un comunicado el jueves.

Fletcher es mejor conocido por ser miembro fundador de la banda inglesa de música electrónica.

Depeche Mode publicó la siguiente declaración en su Twitter:

“Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estuvo ahí cuando necesitaba apoyo, una conversación animada, un buen risa, o una pinta fría. Nuestros corazones están con su familia, y le pedimos que los tenga en sus pensamientos y respete su privacidad en este momento difícil”.

No se ha revelado la causa de la muerte en este momento.

Los orígenes de la banda se remontan a fines de la década de 1970, según Consequence of Sound, cuando Fletcher comenzó a tocar música con su futuro compañero de banda Vince Clarke.

Inicialmente, la banda se llamó “Composition of Sound”, pero decidió cambiar el nombre del grupo y se lanzó oficialmente en 1980 como Depeche Mode después de que el cantante David Gahan tropezara con una revista de moda francesa con el mismo nombre.

Depeche Mode es probablemente mejor conocido por su gran éxito de 1990 “Enjoy the Silence”, así como por “Personal Jesus”, “People are People” y “Policy of Truth”.

La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020.