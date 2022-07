(KTLA) – La actriz Q’orianka Kilcher fue acusada en el condado de Los Ángeles de fraude de compensación laboral, anunciaron las autoridades el lunes.

“Una investigación realizada por el Departamento de Seguros de California encontró que Kilcher supuestamente violó la ley al cobrar más de $90,000 en beneficios por discapacidad”, según un comunicado de prensa de la agencia.

Kilcher supuestamente trabajó en el exitoso programa ” Yellowstone” después de que le dijo a un médico que estaba demasiado lesionada para trabajar. Mientras actuaba en la película “Dora and the Lost City of Gold” en octubre de 2018, la actriz de 32 años supuestamente se lesionó el cuello y el hombro derecho.

Kilcher, que vive en North Hollywood, fue a ver a un médico varias veces ese año, pero suspendió el tratamiento y no respondió a la compañía de seguros que manejaba su reclamo en nombre de su empleador, dijeron las autoridades.

Luego, un año después, supuestamente Kilcher se comunicó con la compañía de seguros diciendo que necesitaba tratamiento. Le dijo al médico que manejaba su reclamo que le habían ofrecido trabajo desde su lesión, pero que no había podido aceptarlo porque su dolor de cuello era demasiado severo.

Según sus declaraciones al médico, Kilcher comenzó a recibir beneficios por discapacidad total temporal, dijeron las autoridades.

Los investigadores descubrieron que Kilcher trabajó en “Yellowstone” de julio a octubre de 2019 a pesar de decirle a su médico que no pudo trabajar durante un año.

“Según los registros, volvió al médico y comenzó a recibir beneficios por discapacidad cinco días después de trabajar por última vez en el programa”, dijeron las autoridades.

El médico en el reclamo de Kilcher declaró más tarde que si hubieran estado al tanto de su historial laboral, nunca habrían otorgado los pagos por discapacidad.

Las autoridades dijeron que desde el 14 de octubre de 2019 hasta el 9 de septiembre de 2021, Kilcher recibió $96,838 en beneficios por discapacidad no merecidos.

La actriz, que también es conocida por sus papeles en “The Alienist” y “The New World”, se entregó a las autoridades y fue procesada a principios de este año.

Su abogado compareció ante el tribunal el lunes y su próxima cita en el tribunal programada es el 7 de agosto, dijeron las autoridades.

El caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.