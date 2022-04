( KTLA ) – Un hombre de Los Ángeles de 50 años que apareció en “Game of Thrones” fue arrestado la semana pasada después de que los detectives dijeron que estaba participando en “comunicación sexualmente explícita en línea” con una víctima menor que vivía en otro estado. Ahora, los investigadores buscan otras posibles víctimas.

Joseph Gatt de Los Ángeles fue arrestado el miércoles 6 de abril, luego de que las autoridades emitieran una orden de allanamiento en su casa en Beverly Grove.

El Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet de LAPD comenzó a investigar a Gatt después de recibir un aviso de que estaba involucrado en una comunicación sexualmente explícita con la víctima menor.

Gatt también tenía una orden de arresto pendiente por un delito similar relacionado con la comunicación con un menor, dijo la policía.

Joseph Gatt, en esta foto sin fecha, fue arrestado el 6 de abril de 2022 por acusaciones de delitos sexuales contra niños. (Departamento de Policía de Los Ángeles)

Los investigadores ahora están buscando víctimas adicionales que no hayan sido contactadas.

Gatt, quien nació y creció en Londres, interpretó a Thenn Warg en “Game of Thrones”, según su página de IMDB. Otros créditos de actuación incluyen “Dumbo”, “Star Trek Into the Darkness” y “Thor”.

Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre este caso o cualquier otra presunta víctima a comunicarse con el detective Denos Amarantos al 562-624-4027. También puede enviar un aviso anónimo en lacrimestoppers.org.

Si tiene conocimiento o sospecha de que alguien está haciendo contacto inapropiado con un menor, o si sabe de material de abuso sexual infantil en línea, le recomendamos que se comunique con la policía local o el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 800-843-5678.