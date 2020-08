Entrenador de fútbol juvenil de Tampa recordado después de la batalla con COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Como entrenador del club de fútbol Chargers de Tampa Bay, Alfonso Cárdenas siempre dio a conocer su presencia.

“Siempre lo recordamos siendo el más ruidoso en el campo”, dijo su hija Jhoana Cardenas a 8 On Your Side.

También fue el entrenador de sus tres hijos en la vida.

“Incluso después de que perdimos a mi mamá, él nunca dejó de estar allí”, dijo su hija Alejandra Cárdenas.

Los gemelos Cárdenas y su hermano menor perdieron a su madre Clara Gómez por cáncer hace seis años.

“Nos dio todo y más de lo que pedimos”, dijo Jhoana.

Su hermana Alejandra agregó que su papá estuvo “ahí en todo, cuando nos graduamos de secundaria, viajes”.

Alfonso Cárdenas falleció el 2 de agosto debido a complicaciones del COVID-19. Habría celebrado su 56 cumpleaños este sábado.

A fines de junio, las hermanas dijeron que su papá comenzó a sentirse mal. Dio positivo por coronavirus después de que lo llevaron al Hospital General de Tampa.

También dijeron estar agradecidos por la atención que recibió de las enfermeras y médicos de TGH.

“Llamaríamos y conocerían nuestras voces”, dijo Alejandra. “Son como si estuvieras llamando a tu papá, yo estaba sí”.

Al final, Cárdenas ya no contagiaba, por lo que falleció rodeado de sus dos hijas, hermano y cuñada.

“Lo hicimos porque no queríamos que muriera solo”, explicó Alejandra. “Solo porque cuando perdimos a mi madre, ella no estaba sola y sabemos que él no hubiera querido morir solo”.

Cárdenas dejará sus cenizas junto a las de su esposa en un funeral a finales de este mes, dijeron los niños.

El club de fútbol Chargers y la comunidad se han unido desde entonces para recaudar fondos para sus tres hijos huérfanos. Las donaciones se pueden hacer aquí.

“Realmente es increíble ver cuánto se preocupa la gente por ayudarnos”, dijo Jhoana a 8 On Your Side.

