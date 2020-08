Enfrentamiento de regreso a clases: escuelas de Hillsborough, departamento de educación de Florida batalla por el inicio virtual

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Con el inicio programado de clases a solo unas semanas de distancia, se está gestando una batalla entre el estado de Florida y la Junta Escolar del Condado de Hillsborough sobre el plan del distrito para comenzar la escuela en línea durante las primeras cuatro semanas.

¿El problema? Los líderes estatales dicen que el plan de comenzar viola virtualmente las órdenes de reapertura de Florida. El distrito escolar no está de acuerdo, diciendo que siguieron explícitamente la orden del estado.

Christina Finn, maestra del condado de Hillsborough, dice que sobrevivió al coronavirus. La semana pasada, dijo a los miembros de la junta escolar que no cree que sea seguro estar en el aula en este momento.

“Se me pide que regrese al salón de clases y se me pide que enseñe en el ladrillo y el cemento”, dijo Finn. “Le pedí ayuda a mi director y al distrito y no la estamos recibiendo”.

Después de escuchar súplicas emocionales y hablar con expertos, el distrito decidió retrasar el aprendizaje en persona . Solo un día después, el comisionado de educación de Florida afirmó que era ilegal .

Pero el distrito escolar de Hillsborough no retrocede. Un portavoz del distrito emitió un comunicado el lunes diciendo que la junta escolar “tomó una decisión informada”.

“Se le preguntó al panel si deberíamos abrir nuestras puertas y ningún profesional médico podría recomendar la apertura hoy”, dijo el comunicado.

8 On Your Side le preguntó al gobernador sobre el intercambio entre el distrito y el estado mientras estuvo en la ciudad el lunes .

“Gobernador, ¿no deberían tomarse decisiones sobre educación a nivel local? La Junta Escolar del Condado de Hillsborough dijo que hablaron con profesionales de la salud y decidieron que era mejor retrasar el aprendizaje en persona. ¿Por qué su comisionado va en contra de eso? ” preguntó el periodista de investigación Mahsa Saeidi.

“Creo que deberíamos ser flexibles y usted debería estar en sintonía con las circunstancias en el terreno”, dijo DeSantis. Añadió: “Al mismo tiempo, algunas de estas cosas ya no son discutibles”.

El gobernador DeSantis dice que el riesgo de coronavirus para los escolares es menor que el de la gripe estacional. También enfatizó que los padres deberían tener una opción en el condado de Hillsborough.

En su mordaz carta al distrito la semana pasada, el Comisionado de Educación Richard Corcoran instó al condado a seguir el plan que había sido aprobado previamente por el estado o presentar un plan enmendado antes del 14 de agosto.

“Les hemos dado esa flexibilidad y absolutamente pueden tomar cualquier decisión que quieran, tienen esa oportunidad”, dijo Corcoran el lunes durante la mesa redonda.

El comisionado de educación señaló que hay otros 66 condados en el estado que están “contentos con sus planes” que se han presentado y aprobado.

“Tenemos un distrito que presentó un plan, le gustó su plan y luego de repente regresó”, dijo. “Y tienen ese derecho. ¿Es correcto para los padres? ¿Es correcto para los estudiantes? ¿Es correcto para los profesores? No, no lo es”.

Entonces, si el distrito del condado de Hillsborough se apega a su plan, ¿podría resultar en un recorte en los fondos estatales? El gobernador y el comisionado de educación no dieron esa respuesta el lunes, pero 8 On Your Side hará un seguimiento para intentar averiguarlo.

