Enfermeras de HCA Healthcare protestan por presuntas amenazas de despido

TAMPA, Flo. (WFLA) – Los trabajadores de atención médica de HCA en Tampa Bay protestan después de que dicen que HCA amenazó con despedir empleados y recortar sus salarios.

Las protestas se extendieron por las calles de varios hospitales del área el jueves y el viernes cuando las enfermeras reaccionaron al despido y pagaron recortes de reclamos. Las enfermeras realizarán una protesta socialmente distante en el Hospital General de San Petersburgo a las 11 a.m.

HCA Healthcare posee 15 hospitales en su división del oeste de Florida a lo largo de la costa del golfo del estado. Muchas enfermeras están representadas por el National Nurses United Union, uno de los sindicatos más grandes en la industria de la salud. Representantes sindicales dicen que los hospitales HCA en seis estados diferentes se enfrentan a despidos y recortes salariales.

Según la NNU, las RN en muchos hospitales de HCA también continúan en riesgo debido a la provisión inadecuada de equipos de protección personal óptimos ante una pandemia aún furiosa.



“Después de que las enfermeras arriesgan sus vidas para proteger a los pacientes con HCA, desafía la creencia de que HCA, que ha fallado ampliamente en proporcionar la protección que necesitan las enfermeras, quiere castigarlos aún más con despidos y otros recortes”, dijo Malinda Markowitz, RN, National Nurses United Vice President y HCA RN desde hace mucho tiempo.

El jueves, las enfermeras del Centro Médico Blake en Bradenton protestaron. Una enfermera le dice a 8 On Your Side que la idea de despedir y reducir el salario de las enfermeras durante esta pandemia no solo afecta a los empleados, sino también a los pacientes.

“ Tenemos formularios de personal que sentimos en cualquier momento y en cualquier momento que las enfermeras sientan que su asignación no es segura para sus pacientes. Estas son todas las formas desde enero, así que es un gran cambio que nos hemos quedado cortos. El hospital tiene sus pautas de proporciones que deberían seguir, pero en muchos casos no siguen esas pautas. Se transfiere a la atención al paciente. ”

La directora de marketing de la División West Florida de HCA, Debra McKell, dijo a 8 On Your Side que la compañía aún no ha despedido ni despedido a ningún cuidador o empleado.

“Ese ha sido nuestro objetivo y sigue siendo nuestro objetivo”, dijo McKell. “No tenemos planes de despedir o suspender a nadie”.

McKell envió la siguiente declaración en nombre de HCA:

En un momento en que los hospitales de todo el país luchan por sobrevivir y muchos recurren a los permisos y despidos, es sorprendente y francamente decepcionante que los sindicatos exijan aumentos salariales para sus miembros y puedan rechazar la continuación de un generoso programa de pagos que ofrece una continuación continua. cheques de pago para más de 100,000 colegas. El objetivo del programa de pago pandémico de HCA Healthcare es mantener a nuestros cuidadores empleados y recibir cheques de pago en un momento en que los hospitales de todo el país están experimentando una disminución significativa en el volumen de pacientes y no hay suficiente trabajo para ellos. Más de 16,000 miembros del sindicato se han beneficiado de este programa, a pesar de que no es parte de su contrato. El programa inicialmente estaba programado para durar hasta el 16 de mayo y se ha extendido hasta el 27 de junio. Mantenemos nuestro enfoque en mantener a tantos de nuestros colegas empleados como podamos, a pesar de los volúmenes más bajos. Los colegas de otras partes de la organización están renunciando a los aumentos salariales, y el liderazgo ejecutivo, los colegas corporativos y de división y los directores ejecutivos de hospitales, directores financieros, directores de marketing, directores de operaciones y directores de operaciones han recortado los salarios. La prioridad está en todos nuestros colegas y sus familias.

Como respuesta, el Director de la Región Sur de HCA, Bradley Van Waus, envió la siguiente declaración:

Creemos que es desmesurado que HCA exigiría recortes salariales y reducciones en los estándares de beneficios, mientras que las enfermeras registradas luchan por brindar atención a los pacientes en sus hospitales, a menudo sin el equipo de protección personal adecuado. Las enfermeras que trabajan para la corporación hospitalaria más rica y más grande no deberían tener que luchar para obtener máscaras, batas y guantes apropiados. Esta compañía ha promocionado su cadena de suministro “robusta”, pero la cadena de suministro no siempre conduce a los cuidadores de primera línea. Desde enero, las enfermeras han intentado involucrar a los hospitales en discusiones sobre los preparativos de COVID, advirtieron a los hospitales sobre fallas de seguridad e hicieron docenas de recomendaciones para mejorar la seguridad de los RN. Las instalaciones han ignorado a los RN o han minimizado sus preocupaciones. Si esto es lo que significa #carelikefamily, las enfermeras no sienten el amor. Durante el curso de nuestra conversación, no se hizo ningún reclamo de que la compañía estaba en quiebra. De hecho, usted solo declaró que la compañía deseaba reducir los costos laborales. Es bien sabido que HCA ha recibido más de $ 700 millones en subvenciones y más de $ 4 mil millones en pagos acelerados de la Ley CARES. Solo podemos suponer que la empresa tiene la intención de redistribuir esos costos laborales junto con este rescate en los bolsillos de sus inversores. Además, HCA ha obtenido más de $ 25 mil millones en ganancias durante la última década. Esta empresa está lejos de estar en quiebra. Su hambre de ganancias no tiene límites y desafortunadamente no tiene vergüenza. Por lo tanto, CNA y NNOC rechazarán su oferta de aceptar reducciones a nuestros salarios y estándares de beneficios acordados contractualmente. En cambio, aplicaremos nuestros contratos actuales en la mayor medida posible. Nunca dudes de la resolución de las enfermeras para abogar por sus pacientes y su profesión.

