Enfermera del área de la Bahía pasa tres décadas ayudando a otros, se le niega el desempleo durante la crisis de COVID-19

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

DUNEDIN, Fla. (WFLA) – Karen Cumberland sabía desde temprana edad que disfrutaba trabajar duro y cuidar a los demás.

El residente de Dunedin ha criado a tres hijos, todos extremadamente exitosos, y también es la orgullosa abuela de tres nietos. Como enfermera registrada durante tres décadas, ha marcado la diferencia en innumerables vidas con su pasión siempre centrada en sus pacientes.

Luego, golpeó COVID-19, y la pandemia cambió todo.

Karen se encontró en un territorio desconocido como tantos otros, sin trabajo.

Por primera vez, estaba desempleada después de que su trabajo como enfermera ambulatoria en un centro de cirugía ya no era necesaria ya que las cirugías se suspendieron durante el brote de coronavirus el 27 de febrero.

Lo que sucedió después, dice, fue una pesadilla diaria cuando comenzó el frustrante proceso de solicitar el desempleo, describiendo el sistema como más que malo y más que roto.

“Saben que hay un problema”, dijo a 8 On Your Side. “Saben lo malo que es. No sigan diciéndonos que se está arreglando”.

Karen dice que pasó sus días en línea, a menudo siete y ocho horas a la vez, solo para ser expulsada del sistema y luego tener que comenzar de nuevo.

Cumberland incluso gastó su dinero de estímulo en una nueva computadora portátil para navegar mejor el proceso, solo para que le dijeran que fue “negada” y “no elegible” a mediados de marzo.

“He pagado impuestos toda mi vida, he trabajado toda mi vida. ¿Por qué algunas personas solicitan y reciben dinero de inmediato y luego hay personas como yo que han solicitado dos veces y no han recibido nada, y la mía todavía está pendiente? Por qué “, preguntó ella.

Fue entonces cuando contactó a 8 On Your Side, esperando respuestas mientras compartía su historia.

“No he hecho nada malo, no es mi culpa que no tenga trabajo”, dijo a 8 On Your Side. “Es ridículo.”

Nos hemos comunicado con la oficina estatal de desempleo, así como con la oficina del congresista Charlie Crist. 8 On Your Side espera encontrar respuestas para Karen y proporcionar información para ayudarla a obtener sus beneficios.

