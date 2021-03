Enfermedad de las mascotas y muerte relacionada con el collar antipulgas y garrapatas, según una investigación

SHAWNEE, Kansas ( WDAF ) – ¿El collar antipulgas y garrapatas que le pusiste a tu mascota podría estar lastimándolo? Los resultados de una nueva investigación sugieren que la respuesta puede ser afirmativa.

Ya sea el mejor amigo del hombre o un felino peludo, las mascotas son parte de la familia. Cuando les pone un collar antipulgas y garrapatas, espera que sea seguro. Pero una investigación publicada el miércoles por el Midwest Center for Investigative Reporting junto con USA Today descubrió una tendencia preocupante.

Después de revisar miles de documentos federales de la Agencia de Protección Ambiental, los investigadores descubrieron que ha habido más de 75,000 quejas sobre el collar antipulgas y garrapatas de la marca Seresto en los últimos nueve años. Descubrieron que casi 1.700 perros y gatos que llevaban el collar habían muerto.

La compañía farmacéutica Elanco Animal Health compró recientemente Bayer Animal Health, que creó el collar con la marca Seresto. Elanco ahora lo vende. Utiliza dos tipos de pesticidas para matar pulgas y garrapatas, liberando pequeñas cantidades de productos químicos en su mascota con el tiempo. Los investigadores encontraron evidencia de que el collar podría estar matando perros y gatos.

La EPA, que regula los productos con pesticidas, respondió diciendo que cree que el collar todavía es lo suficientemente seguro, y señaló que existen algunas advertencias en el empaque del producto. A pesar de las quejas, el producto se mantendrá en el mercado.

Un portavoz de la EPA dijo que algunas mascotas pueden ser más sensibles a esta combinación de pesticidas en particular que otras.

La EPA nunca ha advertido al público sobre este producto de Seresto y no hay evidencia para pensar que la agencia lo hará pronto.

Elanco proporcionó esta declaración:

No existe un vínculo establecido entre la muerte y la exposición a los ingredientes activos contenidos en Seresto.



Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos e investigamos a fondo las posibles inquietudes relacionadas con su uso. Y es de vital importancia que las personas comprendan que un informe no es una indicación de la causa. Lo que representan esos números es el número de informes recibidos y no reflejan la causalidad. Por lo tanto, si un perro usara un collar y experimentara algún tipo de evento adverso, el collar se mencionaría en el informe. Establecer un vínculo causal a partir de informes de incidentes individuales es engañoso.



Y, las tasas de notificación han ido disminuyendo a lo largo de la vida útil del producto.

Dicho esto, monitoreamos continuamente la seguridad de nuestros productos de manera continua. Algunos hechos importantes:

– Desde su aprobación inicial en 2012, Seresto ha protegido a más de 25 millones de mascotas estadounidenses de pulgas y garrapatas.

– La tasa de informes de incidentes de 2020 para todos los eventos adversos relacionados con Seresto es una fracción del 1% de los usuarios definidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como “poco frecuentes”.

– La gran mayoría de estos incidentes se relacionan con efectos no graves, como trastornos en el lugar de aplicación: enrojecimiento de la piel o caída del cabello debajo del cuello.

– Es importante que los consumidores se aseguren de comprar collares de un minorista autorizado. Lamentablemente, existen falsificaciones.

Una vez más, nos tomamos muy en serio los eventos adversos y la salud y el bienestar de las mascotas. Todos los eventos adversos relacionados con el uso de Seresto, relacionados con el producto o no, se recopilan, evalúan e informan a las autoridades.

Elanco Salud Animal