Encuesta exclusiva muestra apoyo a las protestas de George Floyd y desaprobación de la respuesta de Trump

Un medicamento contra la malaria que el presidente Donald Trump tomó para tratar de prevenir COVID-19 resultó ineficaz para eso en el primer estudio grande y de alta calidad para probarlo en personas en contacto cercano con alguien con la enfermedad.

Los resultados publicados el miércoles por el New England Journal of Medicine muestran que la hidroxicloroquina no fue mejor que las píldoras placebo para prevenir la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, el medicamento no parecía causar daños graves: aproximadamente el 40% tenía efectos secundarios, principalmente problemas estomacales leves.