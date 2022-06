EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – A medida que una nueva caravana de migrantes de 5,000 personas llega al norte de la frontera entre México y Guatemala esta semana, un nuevo estudio muestra que el deseo de abandonar sus países sigue siendo fuerte entre los residentes de América Central.

Al menos uno de cada cinco residentes de la región quiere irse de forma permanente de países donde las oportunidades económicas son limitadas y el crimen y la corrupción son altos, encontró la encuesta distribuida esta semana por World Justice Project.

La encuesta muestra que casi la mitad de los hondureños (49 por ciento) quiere mudarse a otro país y el 18 por ciento planea hacerlo dentro del próximo año. La urgencia de migrar es casi igual de alta en El Salvador, con un 39 por ciento contemplando mudarse en el futuro y un 9 por ciento listo para hacerlo este año. En Guatemala, el 29 por ciento de la población indicó el deseo de mudarse a otro lugar, y el 7 por ciento dijo que ya estaba haciendo planes para irse.

Las tres naciones que componen el llamado Triángulo del Norte tienen una población combinada de 36 millones.

“Es realmente sorprendente ver cuántos de ellos están descontentos con temas como la corrupción y la vigilancia, no se sienten seguros en sus propios vecindarios, caminan o viajan en autobús”, dijo Ted Piconne, director de compromiso de World con sede en Washington, DC. Proyecto de Justicia.

La encuesta compilada a fines de 2021 muestra que uno de cada cinco residentes del Triángulo Norte fue víctima de delitos en el último año y que siete de cada 10 no se sienten seguros al usar el transporte público.

“Muchos tienen miedo de ser victimizados. Cada vez hay más personas que dicen: ‘Simplemente ya no quiero vivir aquí’”, dijo Piconne. “Cuando miras a los grupos de población más propensos a irse, son las personas más jóvenes, las personas que tienen menos educación, menos oportunidades económicas y recursos, y las personas que ya intentaron ir a los Estados Unidos y no lo lograron o fueron enviadas de regreso. Esto nos dice que la gente no ve un futuro en su propio país”.

La economía y la ruptura del estado de derecho (crimen y corrupción) parecen ser los dos principales factores de “empuje” en la región. En países como Belice, el 24 por ciento de las personas informaron haber tenido que pagar un soborno para inscribir a sus hijos en escuelas públicas u obtener un certificado de nacimiento o una identificación emitida por el gobierno.

En Honduras, el deseo de migrar internacionalmente es más fuerte entre los habitantes de la ciudad. El 58 por ciento de los habitantes de Tegucigalpa, el 59 por ciento de los que viven en La Ceiba y el 53 por ciento de los habitantes de San Pedro Sula quieren mudarse a otro país.

Los funcionarios de WJP dijeron que los hallazgos demuestran la necesidad de que los líderes hemisféricos, como los que se reunieron esta semana en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, aborden las causas fundamentales del desplazamiento de la población o la migración.

“No se trata solo de construir vallas y muros más altos. Tienes que llegar a lo que está impulsando la migración desde estos países. Los datos de esta encuesta muestran claramente que los gobiernos (centroamericanos), con el apoyo de los Estados Unidos, deben hacer mucho más para brindarles a las personas oportunidades económicas y educativas, pero también seguridad pública básica. Eso, con el tiempo, debería reducir la presión para migrar”, dijo Piconne. “Pero mientras esos problemas no mejoren sino que empeoren, la gente se irá y buscará mejores oportunidades en otros lugares”.