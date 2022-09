No se informaron nuevos lanzamientos en las calles desde el viernes, gracias a la intervención del gobierno local y los cambios en los patrones de migración.

EL PASO, Texas (Informe fronterizo) – La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dice que no ha liberado a ningún migrante en las calles de El Paso desde el viernes pasado.

La semana pasada, la agencia se vio obligada a poner en libertad condicional a más de 1,000 migrantes debido al hacinamiento tanto en su Centro de Procesamiento Central como en los refugios sin fines de lucro del área que generalmente los reciben. Pero los esfuerzos intensificados de los gobiernos locales y los patrones cambiantes de migración han brindado un respiro.

“Llegamos a 1,500 encuentros diarios en el mes de septiembre. No ha parado, al contrario, veníamos promediando 1,300 diarios”, dijo Carlos A. Rivera, vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. “Nos dimos cuenta de que no estamos experimentando los grandes grupos de 200 a 400 de una sola vez. (Y) cuando tengamos más lugares para entregar a estos migrantes, eso nos ayuda a no hacer liberaciones provisionales”.

La semana pasada, Informer Fronterizo fue testigo de cómo cientos de personas cruzaban el Río Grande desde Juárez, México, hasta El Paso, Texas, justo al oeste del Puente Internacional Paso del Norte. La mayoría de los migrantes eran de Venezuela y dijeron que los taxistas de Juárez los llevaron a ese lugar.

La Patrulla Fronteriza dijo que la mayoría de los inmigrantes que cruzaron este mes “no están sujetos a las expulsiones del Título 42”, que es uno de los factores que llevaron a las liberaciones en las calles.

Pero el viernes, la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de El Paso inauguró un sitio de procesamiento en Railroad Drive donde los migrantes liberados con patrocinadores o recursos financieros propios están siendo enviados en autobuses chárter.

Algunos migrantes venezolanos liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza pasan el lunes cerca de la estación de autobuses Greyhound en el centro de El Paso, esperando tomar un autobús a Atlanta, Georgia. (Foto del informe fronterizo)

El lunes, los Comisionados del Condado de El Paso se movieron para establecer su propio Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes, instruyendo al personal a negociar un contrato de hasta $6.9 millones por servicios con The Providencia Group LLC de Ashburn, Virginia, para operar el centro. También se aprobó un contrato de alquiler de una instalación con otra empresa por $11,000 al mes. Una vez que esté operativo, el centro procesará entre 250 y 600 migrantes en libertad condicional por día, dijeron los comisionados del condado.

El centro solo atendería a los migrantes que ya tienen patrocinadores y están saliendo de la ciudad; los inmigrantes sin patrocinadores o medios para irse serían enviados a organizaciones sin fines de lucro, dijo el personal del condado al juez del condado Ricardo Samaniego.

Los fondos eventualmente serían reembolsados al condado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero provendrían del fondo general del condado, específicamente de la iniciativa de impacto económico.

El auditor del condado, Edward A. Dion, advirtió a los comisionados que FEMA está reembolsando a los gobiernos locales trimestralmente y advirtió que el plan contempla un contrato de servicios de un año con la opción de extenderlo por un segundo año.

La directora ejecutiva de Servicios Comunitarios, Irene Valenzuela, dijo que cualquier inquietud del personal o los comisionados podría abordarse durante las negociaciones del contrato.

Mientras tanto, solo un puñado de venezolanos se podía ver el lunes detrás de la estación de autobuses Greyhound, que la semana pasada se convirtió en un punto de reunión para cientos de estos solicitantes de asilo sudamericanos. “Estamos muy contentos, hermano. Nos vamos a Atlanta en unas horas”, dijo un venezolano que dijo llamarse Jacobo.

Él y dos compañeros de viaje dijeron que huyen de los bajos salarios en Venezuela, un país gobernado por regímenes populistas desde principios de la década de 2000. Dijeron que eligieron Atlanta por las oportunidades de trabajo allí.

Las organizaciones hispanas sin fines de lucro de Atlanta, como Casa Alterna, informan a los medios de comunicación locales que la mayoría de los inmigrantes recién llegados provienen de Texas.