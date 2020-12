En lugar de emitir una multa por exceso de velocidad, el oficial ayuda a una madre a comprar pañales

CONDADO DE WASHINGTON, NY ( WTEN ) – Un día típico en el trabajo para el asistente de manejo de K9 del condado de Washington incluye tareas de tránsito, registros con perros y patrullaje de las calles. Pero dice que el pasado Halloween presentó una parada de tráfico que nunca olvidará.

“Me encontré con una mujer a toda velocidad. La detuve y hablé con ella por un minuto para ver por qué estaba acelerando “, dijo Dale.” Le pregunté adónde se dirigía. Me dijo que estaba comprando pañales para sus sobrinas gemelas “.

Jeanette Porter no iría a la tienda a comprar los pañales; estaba de camino a la despensa de alimentos. Porter dice que tenía prisa porque la despensa los estaba repartiendo gratis.

El ayudante Dale dice que en lugar de darle una multa de tráfico, quería ayudarla. “Simplemente me puse a pensar que ella no parecía que pudiera pagar una multa de tráfico, así que tampoco pensé que pudiera pagar los pañales”, dijo.

“Bueno, estaba acelerando y me merecía la multa. Me dije a mí mismo: ‘Es lo que es’ ”, dijo Porter.

Ella dice que se sorprendió por completo cuando le preguntó: “¿Por qué no me siguen a la tienda del dólar y por qué no les compro unos pañales a los bebés?”

“El diputado Dale me mostró mucha compasión. No solo no me dio una multa por exceso de velocidad, que definitivamente me merecía, sino que gastó su propio dinero en comprar pañales y toallitas para mis sobrinas ”, dijo Porter.

El ayudante Dale dice que esta no es la primera vez que ayuda a otros que lo necesitan.

“Creo que soy un policía blando, me gusta ayudar a la gente”, bromeó. La ayudaré a ella oa cualquiera. No soy rico, vivo como casi todos los demás, pero me gusta ayudar a la gente “.

Jeanette también tenía un mensaje para el ayudante Dale.

“Gracias ayudante Dale por ser tan amable, generoso y compasivo. Este acto de bondad me sorprendió. No podía creer que un policía hiciera todo lo posible por mi familia “.