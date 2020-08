Empresa bajo investigación por fallas de desempleo en Florida logra nuevo contrato de $110 millones con el estado

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – La compañía que podría ser la culpable del fallido sistema de desempleo de Florida ahora está en línea para recibir otro importante contrato estatal.

Deloitte Consulting levantó más de una ceja a principios de esta semana cuando venció a otras cuatro compañías por un acuerdo de $ 110 millones para actualizar el programa Medicaid del estado mediante el desarrollo de un depósito central de datos.

Deloitte está siendo investigado por el inspector general en jefe de Florida para determinar si su papel en el desarrollo del sitio web CONNECT del Departamento de Oportunidades Económicas contribuyó a la falla masiva del sistema. El gobernador Ron DeSantis acuñó una “carcajada” a principios de este año .

Florida pagó al gigante mundial de consultoría $ 78 millones por ese proyecto.

Los demócratas estatales ahora están pidiendo a la Agencia para la Administración de Atención Médica, o AHCA, que congele las negociaciones con Deloitte hasta que se publiquen los resultados de la investigación CONNECT.

“La gente está enojada y con razón”, dijo la representante estatal Anna Eskamani (demócrata de Orlando). “Hay una razón por la cual el público sigue sin confiar en el gobierno, creo que este es un ejemplo de ello”.

Eskamani y su personal han pasado los últimos cinco meses lidiando con las consecuencias de los fracasos de CONNECT, luchando por los beneficios tanto para los constituyentes como para los que no lo son. 8 On Your Side también continúa recibiendo quejas frecuentes sobre problemas de desempleo y errores del sistema .

Deloitte también es objeto de una demanda colectiva pendiente por parte de trabajadores despedidos que afirman que el sistema de desempleo defectuoso retrasó o negó injustamente sus beneficios .

A principios de este año, al menos otros tres estados con sistemas de desempleo construidos por Deloitte sufrieron violaciones de datos que comprometieron la información personal .

Cuando se le preguntó si el poderoso lobby de Deloitte en Tallahassee podría explicar ganar el contrato a pesar del historial cuestionable, Eskamani no quiso especular pero dijo que no se sorprendería.

“Sin duda, en mi opinión, la política juega un papel en estas cosas, lo cual es lamentable”, dijo.

La oficina del gobernador niega rotundamente cualquier política o incorrección en la adquisición, dando a 8 On Your Side la siguiente declaración:

“Las adquisiciones están, y deberían estar, libres de influencia política e incluso un indicio de incorrección. Desafortunadamente, con la distancia ética que debemos mantener de estas decisiones de contratación, cuando se toma una decisión que implica problemas de desempeño pasados o una investigación en curso, pero inacabada , la gente naturalmente demanda acción. El Gobernador comprende y aprecia esos sentimientos, y los comparte. Si bien no podemos deshacer la manera no partidista y apolítica en que se adjudicó el contrato, el Gobernador DeSantis hará que la parte contratante rinda cuentas por cada parte obligación y punto de referencia del contrato “.

La ley de adquisiciones de Florida establece que las agencias deben identificar y seleccionar las ofertas con la “oferta más baja responsable”, lo que significa que el precio es en gran medida el criterio. Sin embargo, para determinar si la oferta es responsable, las agencias deben investigar si la empresa tiene un historial de incumplimiento de contratos anteriores de manera oportuna y satisfactoria

La oficina del gobernador no pudo comentar sobre el progreso de la investigación del inspector general porque todavía está activa.

AHCA declinó hacer comentarios citando un “período de bloqueo” de 72 horas luego del anuncio de una oferta ganadora.

Deloitte no respondió solicitudes de comentarios.

ÚLTIMAS NOTICIAS: