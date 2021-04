Empleados del restaurante de Tampa Bay sorprendidos, reciben un bono de $1,000 por trabajar durante la pandemia

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE, Fla (WFLA) – Un grupo hotelero en el condado de Manatee agradece a sus empleados por su trabajo durante la pandemia.

El Grupo Chiles posee tres restaurantes en las playas del condado de Manatee y recientemente sorprendió a sus empleados con bonificaciones por todo el trabajo realizado durante la pandemia.

“Realmente es nada menos que estar tan agradecido de haber podido reconstruir el negocio, y la única forma en que eso puede suceder es con toda nuestra gran gente”, dijo Chuck Wolfe, director ejecutivo de The Chiles Group.

Los empleados que han trabajado con la empresa durante un año o más recibieron un bono de $ 1,000, mientras que los miembros del personal que trabajaron menos de un año con The Chiles Group recibieron un bono menor.

“Es abrumador que seamos tan apreciados. No mucha gente se pone a trabajar para alguien que haría algo como esto ”, dijo Shea Khalil, mesero del restaurante Beach House Waterfront en Bradenton Beach.

Los empleados de The Chiles Group recibieron las bonificaciones la semana pasada y todos quedaron conmocionados y agradecidos por la generosidad.

“Esta empresa es más que una empresa, esto es una familia”, Octavious James, cocinero de línea en Beach House Waterfront Restaurant.

Wolfe dice a 8 On Your Side The Chiles Group tiene más de 300 empleados en nómina y la gran mayoría de ellos recibió el bono de $ 1,000.