Empleado de hotel en Florida que fue despedido sin seguro, muere luego de contraer COVID-19

MIAMI (NBC) – Una familia de Florida está buscando respuestas después de que su padre falleció por COVID-19.

“German fue un hombre íntegro que siempre tuvo una sonrisa en su rostro amaba a su familia cuidaba de su familia hacía todo por su familia”.

El hombre de 55 años fue encargado de banquetes para el hotel Fontainebleau durante 11 años, según su sindicato de hotelería Unite Here Local 355. El grupo dice que fue despedido durante el cierre de la pandemia y perdió sus beneficios de seguro médico.

Dicen que luego contrajo COVID-19, entró en coma y murió después de una batalla de semanas.

“Durante todo el tiempo que ha estado en el hospital, no ha tenido cobertura médica. No recibirá un beneficio por muerte de $ 10,000 ”, dijo Wendi Walsh, oficial principal de Unite Here Local 355.

The Fountainbleau Hotel en un comunicado ofrecieron sus condolencias.

“El Fontainebleau se entristeció profundamente al enterarse del fallecimiento de German Amaya, y en nombre del Team Bleau, nuestros corazones están con su familia y amigos”.

El sindicato, sin embargo, dice que Amaya debería haber podido mantener su seguro médico después de que lo despidieron. Dicen que de la media docena de hoteles con los que trabajan en Miami-Dade y Broward, el Fontainebleau es el único empleador que eliminó los beneficios de salud de sus trabajadores despedidos, dejando a familias como la de Amaya en una situación difícil.

“Entonces, su familia ahora, mientras están de luto por su muerte, también están lidiando con una tremenda carga financiera”, dijo Walsh.

El Fontainebleau explica que, después de tres meses de cierre durante la pandemia, tuvieron que despedir a casi toda su fuerza laboral. El hotel lanzó una respuesta que decía en parte:

“Hasta ahora, hemos podido recuperar el empleo de aproximadamente 360 de nuestros trabajadores sindicalizados y estamos haciendo la contribución mensual completa de $ 975.37 por cualquier mes en el que un empleado haya trabajado incluso un día”.

El sindicato de Amaya le dijo a NBC 6 que también era un delegado sindical que luchaba por sus compañeros de trabajo.

“Él fue un líder en nuestro sindicato que siempre defendió a sus compañeros de trabajo que representaban a sus compañeros de trabajo en el sindicato en las negociaciones contractuales”, dijo Walsh.

The Fountainbleau dice que a través de un seguro de salud temporal llamado COBRA, cada uno de sus ex empleados también puede continuar con su cobertura de seguro de salud anterior por hasta 18 meses a su cargo.

El sindicato dice que de los 700 trabajadores de la hostelería que representan, solo 70 están trabajando actualmente.

