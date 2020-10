Empleado de Chick-Fil-A y Eagle Scout salvan a un niño asfixiado en el camino

TAMPA, Fla. (WFLA) - Para algunos estadounidenses, el tema candente este año electoral no son los candidatos ni ningún tema político. En cambio, se centran en la seguridad y la protección de las elecciones.

"Estoy de acuerdo con lo que está pasando", dijo Patty Pickering, una votante de Tampa. "Así que no me preocupa ninguna manipulación. No me preocupa que eso esté sucediendo".