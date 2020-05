‘Ella no es una científica de datos’: DeSantis critica a la empleada despedida del DOH, dice que era una insubordinada

ORLANDO, Florida (WFLA) – La mujer que desempeñó un papel en la gestión del panel de control COVID-19 de Florida y alega que fue despedida por ser demasiado transparente era insubordinada y bajo “cargos penales activos”, dijo el miércoles el gobernador Ron DeSantis.

Rebekah Jones fue despedida recientemente del Departamento de Salud de Florida y escribió una nota a su antiguo equipo alegando que era porque era demasiado transparente.

“Como advertencia, no esperaría que el nuevo equipo continúe con el mismo nivel de accesibilidad y transparencia que puse en el centro del proceso durante los primeros dos meses. Después de todo, mi compromiso con ambos es en gran parte (posiblemente enteramente) la razón por la que ya no lo manejo “, dijo Jones en su correo electrónico.

Cuando se le preguntó al gobernador sobre Jones durante una conferencia de prensa el martes por la noche, desestimó su despido como un “problema” y dijo que no sabía quién era ella. Su oficina emitió un comunicado poco después de la conferencia de prensa diciendo que Jones “exhibió un curso repetido de insubordinación durante su tiempo en el departamento, incluidas sus decisiones unilaterales de modificar el tablero de instrumentos COVID-19 del departamento sin la participación o aprobación del equipo epidemiológico o sus supervisores. ”

El gobernador estuvo en Orlando el miércoles con el vicepresidente Mike Pence y se le preguntó nuevamente sobre el despido de Jones.

“Primero, ella no es científica de datos. Es alguien que tiene un título en periodismo, comunicación y geografía”, dijo DeSantis. “No participa en la recopilación de datos, no tiene la experiencia para hacerlo. No es epidemióloga”.

DeSantis también dijo que Jones no era el arquitecto principal del portal web de Florida, calificándolo de “declaración falsa”.

Pero según la Universidad de Syracuse, Jones era el gerente de sistemas de información geográfica (SIG) del Departamento de Salud de Florida. Una característica que la universidad publicó sobre ella este año dice que Jones construyó el sitio web interactivo COVID-19 del estado.

“Comencé desde cero y decidí lo que pensaba que era importante”, dijo Jones, según la característica .

Su Alma mater la identifica como “una científica geoespacial que obtuvo una doble licenciatura en geografía y periodismo”. También recibió una maestría doble en geografía y comunicación de masas de la Louisiana State University, dice Syracuse.

“Lo que estaba haciendo es poner datos en el portal que los científicos no creían que fueran datos válidos”, dijo. “Así que no escuchó a las personas que eran sus superiores, tenía a muchas personas por encima de ella en la cadena de mando”.

Según el gobernador, Jones fue despedida de su cargo debido a esas acciones junto con “un montón de razones diferentes”.

DeSantis también persiguió a Jones por cargos que parecen no estar relacionados con su posición con el estado.

“Para averiguarlo, también está bajo cargos criminales activos en el Estado de Florida. La acusan de acoso cibernético y acoso sexual cibernético”, dijo el gobernador. “Le pedí al Departamento de Salud que me explicara cómo se le permitiría a alguien ser acusado de eso y continuar porque esto fue hace muchos meses. Tengo una política de tolerancia cero para el acoso sexual”.

Los registros judiciales obtenidos por WFLA muestran que Jones fue arrestada por el Departamento de Policía de Tallahassee en julio de 2019, solo semanas después de que presentó una demanda contra un ex.

El gobernador dijo que Jones debería haber sido despedida antes de que ella realmente lo fuera.

Según Syracuse, Jones se unió al Departamento de Salud de Florida en septiembre de 2018 como analista de SIG y fue nombrado gerente de SIG en noviembre de 2019.

Después de apuntar a Jones, DeSantis cerró preguntas que surgieron sobre la precisión y transparencia de los datos de Florida. Señaló que la Dra. Deborah Birx, del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, ha hablado varias veces sobre cómo Florida tiene los mejores datos.

“Cualquier insinuación de lo contrario es una narrativa partidista típica que intenta ser hilada”, dijo a los periodistas. “Y parte de la razón es que hay muchas personas en su profesión que hablaron poéticamente durante semanas y semanas acerca de cómo Florida iba a ser como Nueva York”.

El gobernador dijo que Florida tiene una tasa de mortalidad más baja en comparación con varios otros estados a pesar de ser “el lugar de aterrizaje número uno para decenas de miles de personas que abandonan la zona caliente número uno del mundo”.

“Tuvimos éxito y creo que la gente simplemente no quiere reconocer eso porque desafía su narrativa, desafía su suposición”, dijo DeSantis. “Así que tienen que tratar de encontrar un ‘hombre del saco'”.

