Eliminan cargos a destilerías en todo el país que enfrentaban un pago de $14 mil por producir desinfectante para manos

( NewsNation Now ) – Al principio de la pandemia, cuando era difícil encontrar desinfectante para manos, las destilerías de todo el país intensificaron su labor y pusieron a trabajar sus equipos para producir miles de galones de desinfectante.

Las destilerías enfrentaban una tarifa de $ 14,000 que vence en febrero, estándar para las compañías farmacéuticas que venden productos de venta libre. El proyecto de ley inoportuno se envió a principios de esta semana. Según la Ley CARES, se supone que el dinero financia las actividades reguladoras de la FDA.

El jueves por la noche, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Ordenó a la FDA que renunciara a la tarifa. Parece ser una exención universal para todas las instalaciones similares.

“Recibir un proyecto de ley del gobierno ahora es realmente una bofetada”, dijo Eric Gregory, presidente de la Asociación de Destiladores de Kentucky, a WDKY, afiliada de NewsNation, el jueves temprano.

Los funcionarios del HHS dijeron que después de muchas conversaciones con legisladores y agencias clave, retiraron el Aviso publicado en el Registro Federal sobre las tarifas de las instalaciones de medicamentos de venta libre y ordenaron a la FDA que cese la aplicación de estas tarifas.

“Debido a que HHS OGC ha determinado que el aviso es realmente una regla legislativa y que a nadie en la FDA se le ha delegado la autoridad para emitir tal regla, el aviso es nulo. El liderazgo del HHS, con base en esta opinión legal, ha ordenado que se retire el Aviso del Registro Federal del Registro Federal, lo que significa que no será necesario pagar estas tarifas de usuario sorpresa. Las pequeñas empresas que dieron un paso al frente para luchar contra el COVID-19 deben ser aplaudidas por su gobierno, no cobrar impuestos por hacerlo “, dijo Brian Harrison, jefe de personal del HHS en un comunicado .” Me complace anunciar que hemos ordenado a la FDA que detenga la aplicación de estas tarifas arbitrarias y sorpresivas para los usuarios. ¡Feliz año nuevo, destilerías y felicitaciones por ayudarnos a mantenernos a salvo! “

“Si no se toca, no será agradable. Mucha gente, especialmente los pequeños, van a dejar el negocio ”, dijo Jeff Irons, propietario de la destilería de whisky Irons One con sede en Huntsville, a la afiliada de NewsNation WHNT antes de que el HHS ordenara a la FDA que renunciara a la tarifa.

El jueves también fue la fecha límite para que las empresas se conecten a Internet y anulen la selección de sus ambiciones de desinfección de manos o se enfrenten a más tarifas de la FDA en 2022.

En su mayor parte, las destilerías detuvieron o desaceleraron la producción de desinfectantes para manos hace varios meses cuando se estabilizó el suministro nacional.

“Empecé a recibir todo tipo de llamadas telefónicas de personas que me decían, ¿necesitas un desinfectante para manos? Porque lo tenemos por la carga del tren. Me iba, creo que dejaré de hacerlo ahora ”, dijo Irons.

Los grupos nacionales de destilería instaban a las empresas a posponer el pago de la tarifa de 14.000 dólares mientras trabajaban con los legisladores y la FDA. La American Craft Spirits Association dice que la tarea antes mencionada resultó difícil debido a las vacaciones.