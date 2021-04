'Electricidad en el aire': la superestrella de la WWE Damian Priest habla de WrestleMania, haciendo equipo con Bad Bunny

TAMPA, Fla. (WFLA) – Damian Priest, residente de Florida y nativo de Puerto Rico, se está preparando para WWE WrestleMania, pero no irá solo a su combate.

La actual superestrella de la WWE, cuyo nombre real es Luis Martínez, se unirá a la estrella del rap latino Bad Bunny para enfrentarse a un par de villanos en el espectáculo, que se llevará a cabo durante dos noches el sábado y el domingo en el Estadio Raymond James.

El programa será el primer WrestleMania para la pareja. Priest entró en la escena de la transmisión principal de la WWE en febrero de 2020, en medio de una pandemia, mientras la WWE continuaba con su “ThunderDome” en el Tropicana Field con fanáticos que solo asistían virtualmente.

Priest está emocionado de hacer su debut en la lista principal frente a los fanáticos, llamándolo el “primer paso hacia la normalidad”.

“Nuestro negocio se basa en la interacción en vivo. Necesitamos saber cómo reacciona la gente a lo que estamos haciendo para ver con qué emociones podemos seguir la corriente. Sin él, es extraño “, dijo.” Estar en el ThunderDome es genial, no mentir, es genial. Se ve genial. Hacen todo lo posible para simular una atmósfera genial … pero hombre, las caras, no solo yo las extrañan, sino todos “.

Debido a la pandemia de coronavirus, la familia de Priest no podrá llegar a Tampa, donde Raymond James recibirá alrededor de 25,000 fanáticos por noche para los espectáculos. Priest dijo que su familia, incluido su padre, un artista marcial, estará observando.

“Hablando con la familia en Puerto Rico, la isla está en llamas ahora mismo sobre nosotros. Y yo estaba como, ‘¿en serio?’ Me dijeron, ‘sí, regresa aquí y te tratarán como a la realeza’. Me eché a reír, dije, ‘déjame planear mi vuelo, ¡porque eso me suena bien!’ ”Priest se rió.

Para su gran paso hacia el “Showcase of the Immortals”, Priest se unirá a Bad Bunny, que se ha convertido en una historia popular en la televisión de la WWE. Le dijo a 8 On Your Side que es algo por lo que muchos fanáticos de la lucha libre convertida y no luchadora lo están reconociendo.

“El otro día estaba echando gasolina y alguien se me acercó. No es raro que los fans se acerquen a ti, pero lo que dijo fue diferente, que fue ‘gracias’ “, dijo Priest.

Dijo que el hombre no era un fanático de la lucha libre, sino alguien que se había sintonizado solo por una aparición de Bad Bunny, y ahora ha comenzado a ver la lucha libre.

“Me agradeció por mostrar luz sobre nuestra comunidad, nuestra comunidad hispana. Me dijo, ‘gracias, nos enorgullece a muchos de nosotros. Es genial que estén hablando español en la televisión y vistiendo la bandera y haciendo que el mundo sepa de nuestra cultura, poniéndonos más ojos en nosotros ‘. “Pensé que era genial. Por la misma razón, lo que espero, especialmente en WrestleMania, es que esos ojos se queden con nosotros”, explicó Priest.

Priest dijo que Bad Bunny ha estado en el ring entrenando con él antes de su partido, que se llevará a cabo el sábado. El rapero aparentemente no es una celebridad única … Priest dijo que habla en serio sobre la WWE.

“Cada semana, varios días a la semana, estamos juntos en el ring. Te diré qué, ven a WrestleMania, va a sorprender a algunas personas, se lo está tomando en serio ”, dijo. “En lo único que ha sido inflexible es en asegurarse de que se ganara el respeto de todos, se ganó el respeto de todos”.

WWE WrestleMania se llevará a cabo ambas noches este fin de semana a partir de las 8 pm Si no tiene boletos, los eventos se transmitirán exclusivamente en el servicio Peacock de NBC.