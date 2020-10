Elecciones 2020: ¿Qué es lo que más preocupa a los votantes de Florida con las elecciones de noviembre?

Premium Getty Image for WFLA USE ONLY

TAMPA, Fla. (WFLA) – El día de las elecciones está a solo unas semanas y ya se han emitido más de 2 millones de votos en Florida.

Han sido unos meses polémicos en la campaña electoral y un año caótico en el que los funcionarios estatales y locales, y los votantes, lidiaron con la pandemia de coronavirus, haciendo ajustes a los planes electorales.

8 On Your Side es la sede de las elecciones locales y está trabajando para obtener respuestas de los votantes sobre cualquier inquietud que puedan tener. Estos son algunos de los temas que más escuchamos:

Fraude electoral

La integridad de nuestras elecciones ha sido un tema importante en la campaña electoral y una gran preocupación para los votantes.

Y aunque hubo algunas quejas de presunto fraude durante las elecciones primarias de agosto en Florida, las cifras muestran que no es generalizado. Los registros del Departamento de Estado muestran que de los 21 millones de personas que viven en Florida, solo 12 denunciaron un presunto fraude durante las primarias.

El supervisor de elecciones del condado de Leon, Mark Earley, quien denunció a un grupo por presunto fraude durante las primarias , y el fiscal estatal Andrew Warren enfatizaron que el fraude es poco común en nuestras elecciones.

“Estamos comprometidos, si tuviéramos una acusación creíble, de procesarlo, pero en realidad, la mayor preocupación es la supresión de votantes”, dijo Warren recientemente. “Nadie puede siquiera recordar una instancia de una agencia de aplicación de la ley o una autoridad electoral que se acercó a nosotros y nos dijo ‘oye, tenemos una acusación o evidencia de fraude electoral que necesita ser investigada y procesada'”.

Votación por correo

El voto por correo es otro tema que se ha planteado con frecuencia en ambas campañas presidenciales en los últimos meses. Los grupos de derechos electorales han dicho que anticipan un gran número de envíos por correo en las elecciones de noviembre y, a principios de este año, dijeron que creían que el cambio es necesario en Florida, donde las elecciones se deciden por márgenes muy estrechos .

8 On Your Side descubrió que miles de boletas fueron rechazadas en las primarias de agosto, simplemente porque llegaron demasiado tarde o porque tenían un problema de firma que no se resolvió a tiempo.

Si nunca ha votado por correo pero desea hacerlo para las elecciones generales de noviembre, tendrá que solicitar una boleta. El último día que puede solicitar una boleta por correo en Florida es el 24 de octubre a las 5 pm

Si vota por correo, su boleta debe devolverse y recibirse antes de las 7 pm del día de las elecciones, el 3 de noviembre. El Departamento de Estado recomienda votar y devolver su boleta lo antes posible. También puede devolver su boleta a buzones seguros ubicados en las oficinas de su supervisor de elecciones y en los lugares de votación anticipada. Puede consultar el sitio web de su supervisor electoral local para conocer las ubicaciones de los buzones .

Si su supervisor de elecciones local encuentra que falta su firma o que no coincide con la que tienen registrada, se lo notificará para que pueda completar un formulario de “solución de votación por correo” . La fecha límite para enviar ese formulario , junto con una copia de su identificación, es a más tardar a las 5 pm del segundo día después de la elección.

Si le preocupa que se cuente su boleta por correo, todos los supervisores de elecciones en el área de Tampa Bay han establecido páginas de seguimiento en su sitio web donde puede ir para asegurarse de que su boleta haya sido recibida y contada. La página de seguimiento también le proporcionará información sobre cómo resolver cualquier problema potencial con su boleta.

Preocupaciones por el servicio postal

Algunos votantes han expresado su preocupación por confiar sus boletas al Servicio Postal de los Estados Unidos. Un legislador de Florida preguntó a principios de este año por qué USPS estaba contratando a más de mil personas para ayudar a procesar el correo en Florida cuatro días después de las elecciones generales.

Pero la agencia envió a 8 On Your Side una declaración diciendo que están comprometidos a entregar el correo electoral de manera oportuna .

“El Servicio Postal tiene una capacidad más que suficiente, incluidas las cajas de recolección y el equipo de procesamiento, para manejar todo el correo electoral este año, que se prevé que represente menos del 2% del volumen total de correo desde mediados de septiembre hasta el día de las elecciones”, dijo un portavoz. dijo.

Si todavía le preocupa que su boleta de voto por correo no se cuente, puede rastrearla en línea después de enviarla por correo, como se mencionó anteriormente. Los supervisores de elecciones han recomendado devolver su boleta por correo lo antes posible para asegurarse de que llegue a tiempo. También tiene la opción de dejar su boleta por correo en los buzones designados por su supervisor electoral local.

Problemas técnicos

Algunos votantes han expresado su preocupación por problemas técnicos o fallas que surgieron el día de las elecciones. A principios de este mes, el sitio de registro de votantes en línea de Florida tuvo un colapso horas antes de la fecha límite de registro.

El estado reabrió el registro al día siguiente durante siete horas para compensar el tiempo perdido por problemas con el sitio web. Los funcionarios estatales dijeron más tarde que no había indicios de que un ciberataque fuera el culpable de los problemas del sistema.

Meses antes de la debacle de la fecha límite, 8 On Your Side presionó al estado para obtener respuestas sobre si el sitio de registro en línea estaría listo o no para un aumento en la actividad de registro de votantes.

Descubrimos que durante las elecciones de 2018, los votantes informaron que no podían acceder al sitio en las horas previas a la fecha límite de registro. A principios de este año, hubo informes de que el sitio web tenía problemas nuevamente, lo que llevó a los demócratas de Florida a tuitear que los problemas equivalían a la supresión de votantes.

El grupo no partidista All Voting is Local le dijo a 8 On Your Side que se comunicaron con el secretario de estado de Florida en febrero para preguntar sobre la seguridad y estabilidad del sitio web del estado. En junio, cuando hablaron con el reportero de investigación Mahsa Saeidi, no habían recibido respuesta.

Otro caso que levantó banderas rojas durante el verano fue un hackeo de redes sociales de alto perfil que llevó a un adolescente de Tampa tras las rejas .

Cuando Twitter fue pirateado en julio, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, expresó su preocupación de que ataques similares pudieran apuntar a la economía y las elecciones de Florida .

Después del hack, emitió un comunicado en el que señaló su preocupación por un ataque a la cuenta de Twitter de un supervisor electoral que podría tener implicaciones para las elecciones.

“Saben, (afirmando) que hemos extendido las horas de votación en una hora más, pero ese nunca fue el caso y luego eso sale y se informa”, dijo Patronis.

Largas filas en las urnas

La votación anticipada en persona ya está en marcha en algunos estados, y algunos votantes han informado que esperaban en fila durante horas antes de poder emitir sus votos. Algunos votantes no quieren esperar mucho para emitir sus votos, y con el coronavirus todavía en mente, muchos quieren evitar las multitudes. Y si bien votar por correo es una opción para aquellos que no se sienten cómodos con mucha gente, todavía hay muchos que prefieren emitir su voto en persona.

La mayoría de los supervisores electorales en los condados del área de Tampa Bay están animando a las personas que quieren votar en persona pero no quieren arriesgarse a estar en una multitud para aprovechar la votación anticipada. La votación anticipada está programada para comenzar el lunes 19 de octubre en la mayoría de los condados locales, excepto en Hardee y Highlands.

Pero votar temprano aún no significa que no habrá filas, especialmente el primer día, según los funcionarios electorales.

El supervisor de elecciones del condado de Pasco, Brian Corley, dijo que las filas son inevitables, pero dijo que están haciendo todo lo posible para ayudar a los votantes mientras administran unas elecciones tan controladas en medio de una pandemia global.

El supervisor de elecciones del condado de Hillsborough estuvo de acuerdo y dijo que podría haber filas.

“Siempre vemos mucho entusiasmo alrededor del primer día de votación anticipada. Eso y el hecho de que seguiremos las pautas de los CDC, con distanciamiento social y capacidad limitada, significa que podríamos ver filas el lunes”, dijo el supervisor de elecciones Craig Latimer. en una oracion.

La supervisora de elecciones del condado de Hernando, Shirley Anderson, también dijo que el primer día probablemente será el más ocupado. Ofreció algunos consejos a los votantes que quieren aprovechar la votación anticipada y evitar las multitudes.

“Evite las horas pico, a primera hora de la mañana y durante el almuerzo. Los votantes también deben recordar que estamos abiertos los sábados y domingos”, dijo Anderson en un comunicado. “Alentamos a las personas a que traigan su boleta de muestra previamente marcada para ayudar a ahorrar tiempo una vez dentro de la sala de votación. Los votantes también deben asegurarse de que su información esté actualizada antes de ingresar a la sala de votación”.

Los votantes en el condado de Hernando pueden visitar el sitio web del supervisor de elecciones para verificar los tiempos de espera en los lugares de votación anticipada. El condado de Hillsborough también proporciona esa información en línea .

“Y quiero recordar a los votantes que tenemos 14 días de votación anticipada en nuestro condado, por lo que si van el martes o miércoles, es probable que haya menos gente que el lunes”, agregó Latimer.

Susan Gill, la supervisora de elecciones en el condado de Citrus, dijo que los tiempos más lentos en los lugares de votación anticipada en su condado suelen ser de 3 pm a 6 pm todos los días. El domingo 25 de octubre probablemente será el día más lento, anotó.

Gill también dijo que su oficina está poniendo a disposición tabuladores de votos adicionales en los sitios de votación anticipada más concurridos y en los sitios de votación el día de las elecciones. Ella está animando a los votantes a estudiar y marcar sus boletas de muestra para usarlas como guía en la votación.

“Sobre todo, pedimos a los votantes que sean pacientes, respetuosos y corteses con sus compañeros votantes y trabajadores electorales”, dijo Gill en un comunicado. “Nuestros amigos y vecinos están trabajando en los lugares de votación para permitirnos poder emitir nuestros votos durante lo que ha sido un año muy difícil. Muchos trabajadores electorales están trabajando en las elecciones por primera vez. Se lo agradecemos”.

Mientras tanto, en el condado de Polk, la supervisora de elecciones, Lori Edwards, dijo que si bien no anticipa las esperas de horas que han visto los votantes en otros estados, podría haber algunas filas debido al número récord esperado de votantes durante el período de votación anticipada.

“Esta es una buena oportunidad para recordar a los votantes que hay muchos más distritos electorales que lugares de votación anticipada. Como resultado, las filas son casi siempre más cortas en los lugares de votación el día de las elecciones”, dijo Edwards en un comunicado. “Así que aquí está mi consejo para los votantes: si quieren votar en persona, y su horario lo permite, vote en su lugar de votación el día de las elecciones entre las 9 am y las 3 pm. Ese suele ser el momento menos ocupado para votar”.

Desinformación y desinformación

Los expertos electorales han dado la voz de alarma sobre la difusión de información falsa que amenaza las próximas elecciones , una amenaza que dicen que proviene tanto del exterior como del interior de Estados Unidos.

El supervisor de elecciones del condado de Leon le dijo recientemente al reportero de investigación de 8 On Your Side, Mahsa Saeidi, que su oficina recibe cientos de llamadas al día de votantes que intentan obtener información precisa sobre varios temas, incluido el voto por correo y los casos de fraude.

“Hay mucha desinformación y desinformación ahí fuera”, dijo el supervisor Mark S. Earley.

Para ser claros, hay dos tipos de información falsa. La desinformación es la difusión de información falsa sin intención maligna. La desinformación es la difusión de información falsa con la intención de inducir a error.

Entonces, ¿cómo se determina qué información está viendo es falsa y qué es verdadera? Un miembro de desinformación del grupo bipartidista Alliance for Securing Democracy dice que lo más importante es verificar la fuente y compararla con otros informes.

“Si ves una historia que se da a conocer y la salida o la fuente de la misma es algo con lo que no estás familiarizado, es un momento en el que necesitas realizar una búsqueda en Google y ver quién más está cubriendo esa historia”, dijo Schafer. “Si se trata de un montón de otros medios de los que nunca ha oído hablar, probablemente sea una indicación de que es una pieza de desinformación”.

Problemas en las urnas

Desde preocupaciones sobre la falta de trabajadores electorales hasta preocupaciones sobre la posible intimidación de los votantes, algunos floridanos han dicho que están preocupados por lo que experimentarán una vez que lleguen a su lugar de votación.

A principios de este año, los supervisores de las elecciones en Tampa Bay dijeron que estaban lidiando con una escasez de trabajadores electorales debido a la pandemia de coronavirus. Tuvieron que ser creativos en lo que respecta a la dotación de personal para las elecciones primarias de agosto y dijeron que la escasez de trabajadores era su mayor preocupación de cara a noviembre.

“Las elecciones son muy importantes y tenemos que hacerlas y las vamos a hacer”, dijo el supervisor Gill del condado de Citrus. “Pero necesitamos que la gente, los ciudadanos y demás, den un paso al frente”.

En lo que respecta a la intimidación de los votantes, algunos han dicho que les preocupa quién estará mirando las urnas. Los observadores electorales pueden observar los procedimientos en los sitios de votación, observar la conducta de los votantes y los funcionarios, revisar la lista de personas que han votado y desafiar a un votante por escrito que se entrega al secretario.

Pero los observadores electorales no pueden interferir con la junta electoral o la conducción ordenada de cualquier elección. Tampoco pueden usar anuncios o equipos políticos ni ofrecerse como voluntarios para ayudar a los votantes. Si un votante tiene un problema y no está recibiendo asistencia, puede acudir a los observadores electorales, pero existen procedimientos específicos que los observadores deberán seguir.

De acuerdo con la ley de Florida, los observadores deben estar registrados para votar en el condado al que sirven. Cada candidato y partido político puede tener un observador en cada sala de votación o área de votación anticipada.

El gobernador Ron DeSantis dijo a principios de este año que no hay planes en Florida para desviarse de la ley, que dice que los observadores electorales no pueden ser agentes de la ley y / o candidatos.

“Así que tenemos la capacidad de tener gente, personal, no agentes de la ley, tenemos empleados estatales que se ofrecieron para las primarias”, dijo el gobernador DeSantis. “Creo que eso lo hacen normalmente los voluntarios o el personal que se proporciona”.

8 On Your Side es la sede de su elección local y está trabajando para ayudarlo a proteger su voto este año. El reportero de investigación Mahsa Saeidi y el presentador digital JB Biunno estarán en vivo en WFLA Now de 9 a 11 pm el jueves respondiendo sus preguntas y abordando sus preocupaciones sobre las próximas elecciones.

