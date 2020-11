El video de la cámara del tablero muestra a un agente de Florida disparar y matar a 2 adolescentes

COCOA, Fla. – La Oficina del Sheriff del condado de Brevard publicó el martes un video de la cámara que muestra el tiroteo fatal de dos adolescentes por parte de los agentes la semana pasada.

Advertencia, se recomienda la discreción del espectador.

AJ Crooms, de 16 años, y Sincere Pierce, de 18, fueron asesinados a tiros por agentes que estaban llevando a cabo una investigación sobre un automóvil robado. El tiroteo ocurrió el viernes alrededor de las 10:30 am en el área de Stetson Drive e Ivy Drive en Cocoa.

El video de la cámara del tablero muestra que el automóvil se convierte en un camino de entrada mientras lo siguen los agentes. Cuando el coche se mete en el camino de entrada, los agentes salen de sus coches patrulla, pero el conductor retrocede y se da la vuelta.

En una publicación de Facebook, el alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, dijo que el video muestra al conductor del automóvil, Crooms, acelerando hacia el oficial.

Ivey dijo que los agentes le pidieron al conductor que detuviera el automóvil para que se detuviera siete veces antes de que se dispararan.

“Angelo Crooms gira y acelera el vehículo hacia el diputado Santiago-Miranda, quien luego se vio obligado a disparar su arma de servicio en un intento de detener la amenaza mortal de que el automóvil chocara contra él”, dijo la publicación de Ivey en Facebook.

Ivey también dijo que los investigadores encontraron dos armas de fuego dentro del vehículo. No está claro si el vehículo en el que se encontraban Crooms y Pierce es el vehículo que, según dijeron los oficiales, hizo una parada de tráfico más temprano ese día.

Los dos agentes involucrados fueron identificados por la oficina del alguacil el martes. Ellos son el diputado Jafet Santiago-Miranda, quien ha estado en la oficina del alguacil desde 2017, y el diputado Carson Hendren, quien ha estado en la oficina del alguacil desde 2018.

Ambos diputados fueron puestos en licencia administrativa pagada y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida está investigando el caso.

El famoso abogado de derechos civiles Benjamin Crump dijo el lunes que representa a las familias de los dos adolescentes asesinados.

Crump emitió un comunicado el lunes por la noche diciendo que las familias sabían muy poco sobre los eventos que llevaron al tiroteo.

Cynthia Green dice que es la madre de una de las víctimas. Green le dijo a WESH 2 News que algunos amigos recogieron a su hijo alrededor de las 10:30 a.m.

Ella dice que él se subió al auto, él y sus amigos comenzaron a alejarse y doblaron la esquina hacia Stetson Drive. Green dice que, de repente, los agentes se detuvieron detrás de ellos y les dijeron que salieran del auto.

“‘Sal del maldito coche’. Dije: “No, no les disparen. Por favor, no les disparen. Mi bebé está en ese auto, acaba de entrar”. No había estado allí sino dos minutos. Ni siquiera un buen minuto “, dijo Green.

Ella dice que fue entonces cuando dos agentes dispararon contra el vehículo. Green dijo que vio a su hijo de 18 años recibir un disparo y quedarse sin vida.

