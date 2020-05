El veterano ha estado esperando tres meses para recibir beneficios de desempleo después de ser aprobado

RUSKIN, Florida (WFLA) – Un veterano del ejército y padre de tres hijos lleva tres meses desde que fue aprobado para recibir beneficios de desempleo y dice que aún no ha visto ni un centavo. Después de pasar todo este tiempo tratando de averiguar por qué su cuenta estaba bloqueada, contactó a 8 On Your Side.

Mark Johnson vive una vida bastante simple en Ruskin; una vida en el agua Él y su esposa viven en un bote con sus tres hijos, pero fue despedido de su trabajo hace varios meses y solicitó el desempleo el 1 de marzo.

“El proceso fue fácil. Pude conectarme en línea y completar todo. Fue aprobado”, dijo Johnson.

Buenas noticias … hasta un par de semanas después.

“Cuando volví a consultar la semana siguiente, dijo que mi cuenta estaba bloqueada, y desde allí fue solo … Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla”, dijo Johnson.

Bloqueado y sin saber por qué pasó casi tres meses tratando de contactar a alguien en el Departamento de Oportunidades Económicas.

“Llamé literalmente todos los días. Cinco, diez, quince, veinte veces, a veces cada media hora a la hora durante todo el día”, dijo Johnson.

Mientras tanto, dice que su familia está sufriendo.

“Realmente recortamos y pagamos con menos ingresos, pero incluso con recortar todo, todavía tiene una hipoteca, todavía tiene pagos, todavía tiene que ir al médico”, dijo Johnson.

8 On Your Side se comunicó con un portavoz de DEO que nos dice que Johnson no es la única persona bloqueada de su cuenta CONNECT. Han lanzado un sitio web para ayudar a identificar a las personas que tienen problemas.

Johnson dice que esperar tres meses es demasiado para solucionar este problema y que el estado no está haciendo un buen trabajo.

“He pagado este sistema durante 25 años. Nunca he presentado una demanda por desempleo aquí en Florida. Estoy decepcionado por la falta de comunicación”, dijo Johnson.

El DEO también tiene un número donde las personas pueden llamar para desbloquear sus cuentas. Ese número es 1-833- FL APLICAR. 1-833-352-7759. Seleccione el mensaje “Fraude”.

En cuanto a Mark Johnson, un portavoz le dice a 8 On Your Side que investigarán su cuenta y lo contactarán.