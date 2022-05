TAMPA, Fla. (WFLA) – La Semana de preparación para huracanes se lleva a cabo del 9 al 15 de mayo y es su momento para prepararse para el potencial de una tormenta tropical o huracán.

El enfoque del martes está en su kit de suministros para desastres. Si reúne lo que necesita a principios de la temporada, ahorrará un tiempo valioso e incluso dinero cuando una tormenta amenace nuestra área.

Necesitará suministros, no solo para pasar la tormenta, sino también para las secuelas potencialmente prolongadas y desagradables. Tenga suficientes alimentos no perecederos, agua y medicinas para que cada persona en su familia dure un mínimo de una semana. La electricidad y el agua podrían estar fuera por al menos ese tiempo.

Necesitarás dinero extra, una radio a pilas y linternas. Muchos de nosotros tenemos teléfonos celulares y todos funcionan con baterías. Vas a necesitar un cargador USB portátil, de manivela o de energía solar.

qué planear

Deberá planificar dos situaciones: permanecer en su hogar después de un desastre o evacuar a un lugar más seguro.

Tenga a mano un suministro de alimentos y agua para tres días: planee un galón de agua por persona por día y alimentos que no se echen a perder.

Mantenga un abrelatas manual y herramientas de emergencia, incluido un extintor de incendios, una radio a batería, una linterna y muchas baterías.

Lista de verificación de suministros para desastres

Asegúrese de reunir los siguientes elementos para garantizar la comodidad y el bienestar básicos de su familia en caso de evacuación.

Efectivo: es posible que los bancos y los cajeros automáticos no estén abiertos o disponibles durante períodos prolongados.

Agua: al menos un galón por persona por día durante tres a siete días, más agua para mascotas.

Alimentos: al menos suficiente para tres a siete días, incluidos: alimentos y jugos no perecederos empacados o enlatados, alimentos para bebés y ancianos, refrigerios, abrelatas no eléctricos, vitaminas, platos de papel, utensilios de plástico.

Radio: radio meteorológico NOAA con pilas y con pilas adicionales.

Mantas, almohadas, etc.

Ropa: de temporada, impermeable/zapatos resistentes.

Botiquín de primeros auxilios, además de medicamentos, medicamentos recetados.

Artículos especiales — para bebés y ancianos.

Artículos de tocador: artículos de higiene, toallitas humectantes, desinfectante.

Linterna y pilas.

Llaves.

Juguetes, libros, juegos.

Artículos para el cuidado de mascotas, identificación adecuada, registros de vacunación, suficiente comida y agua, medicinas, un transportador o jaula, correa.

Guarde los documentos importantes en un contenedor resistente al agua y al fuego.

Documentos de seguro

Registros médicos

Números de cuenta bancaria

tarjetas de seguridad social

escrituras o hipotecas

Certificados de nacimiento y matrimonio

Acciones y bonos

Declaraciones de impuestos recientes

Testamentos

Mantén tu equipo fresco

Recuerde reemplazar los alimentos y el agua almacenados cada seis meses, tenga a mano un suministro nuevo de baterías y mantenga actualizados sus documentos familiares más importantes en un recipiente resistente al agua y al fuego.

La importancia del agua

Abastecer un suministro de agua de emergencia debe ser una de sus principales prioridades para que tenga suficiente agua a mano para usted y su familia.

Si bien las necesidades individuales variarán según la edad, la condición física, la actividad, la dieta y el clima, una persona normalmente activa necesita al menos dos litros de agua potable al día. Los niños, las madres lactantes y las personas enfermas necesitan más agua.

Las temperaturas muy altas también pueden duplicar la cantidad de agua necesaria. Debido a que también necesitará agua para fines sanitarios y posiblemente para cocinar, debe almacenar al menos un galón de agua por persona por día.

NO necesita comprar agua embotellada para esto, puede llenar recipientes con agua de su grifo y almacenarlos. Cuando almacene agua, use recipientes de plástico, fibra de vidrio o esmaltados bien lavados. No use recipientes que se puedan romper, como botellas de vidrio. Nunca utilice un recipiente que haya contenido sustancias tóxicas. Las tiendas de artículos para acampar ofrecen una variedad de contenedores apropiados.

Los recipientes de plástico, como las botellas de refresco, son los mejores. Sella herméticamente los recipientes de agua, etiquétalos y guárdalos en un lugar fresco y oscuro. Es importante cambiar el agua almacenada cada seis meses.

Dueño de la mascota

Obtenga un kit de suministros de emergencia para mascotas. Tal como lo hace con el equipo de suministros de emergencia de su familia, piense primero en los elementos básicos para la supervivencia, en particular, alimentos y agua.

Alimentos: Mantenga al menos tres días de alimentos en un recipiente hermético e impermeable.

Agua: Almacene al menos tres días de agua específica para sus mascotas, además del agua que necesita para usted y su familia.

Medicamentos y registros médicos: mantenga un suministro adicional de medicamentos que su mascota toma regularmente en un recipiente a prueba de agua.

Botiquín de primeros auxilios: hable con su veterinario sobre lo que es más apropiado para las necesidades médicas de emergencia de su mascota. La mayoría de los kits deben incluir rollos de vendas de algodón, cinta para vendas y tijeras; ungüento antibiótico; prevención de pulgas y garrapatas; guantes de látex, alcohol isopropílico y solución salina. Incluya un libro de referencia de primeros auxilios para mascotas.

Collar con placa de identificación, arnés o correa: Su mascota debe llevar en todo momento un collar con su placa de identificación y placa antirrábica. Incluya una correa, un collar y una etiqueta de identificación de respaldo en el kit de suministros de emergencia de su mascota.

Documentos importantes: Coloque copias de la información de registro de su mascota, los documentos de adopción, los documentos de vacunación y los registros médicos en una bolsa de plástico limpia o en un recipiente a prueba de agua y también agréguelos a su botiquín.

Jaula u otro transportador de mascotas: Si necesita evacuar en una situación de emergencia, lleve a sus mascotas y animales con usted, siempre que sea práctico hacerlo.

Saneamiento: Incluya arena para mascotas y caja de arena si corresponde, periódicos, toallas de papel, bolsas de basura de plástico y lejía doméstica con cloro para satisfacer las necesidades de saneamiento de su mascota. Puede usar lejía como desinfectante (diluya nueve partes de agua en una parte de lejía) o, en caso de emergencia, también puede usarla para purificar el agua. Use 8 gotas de lejía líquida común de uso doméstico por galón de agua, revuelva bien y déjelo reposar durante 30 minutos antes de usarlo. No utilice lejías perfumadas o que no destiñen ni aquellas con limpiadores añadidos.

Una foto de usted y su mascota juntos: si se separa de su mascota durante una emergencia, una foto de usted y su mascota juntos lo ayudará a documentar la propiedad y permitirá que otros lo ayuden a identificar a su mascota. Incluir información detallada sobre especie, raza, edad, sexo, color y características distintivas.

Artículos familiares: Pon tus juguetes favoritos, golosinas o ropa de cama en tu kit. Los artículos familiares pueden ayudar a reducir el estrés de su mascota.

Considere dos equipos. En uno, ponga todo lo que sus mascotas necesitarán para quedarse donde está y hágalo usted mismo. El otro debe ser una versión más pequeña y liviana que pueda llevar consigo si usted y sus mascotas tienen que escaparse.