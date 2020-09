Seguimiento de los trópicos: Teddy es ahora un huracán de categoría 4; se forma depresión en el Golfo

PENSACOLA, Florida (AP) - El huracán Sally tocó tierra cerca de la línea Florida-Alabama el miércoles con vientos de 105 mph (165 kph) y lluvia medida en pies, no en pulgadas, matando al menos a una persona, inundando casas y forzando el rescate de cientos de personas. mientras avanzaba tierra adentro en lo que podría ser un lento y desastroso empapado a través del Sur Profundo.

La muerte ocurrió en Orange Beach, Alabama, según el alcalde Tony Kennon, quien también le dijo a The Associated Press que una persona estaba desaparecida. Kennon dijo que no podía revelar detalles de inmediato.