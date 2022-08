TAMPA, Fla. (WFLA) – El día comienza seco y las temperaturas suben rápidamente a los 90 grados esta tarde.

Los primeros chubascos se desarrollan con la brisa marina cerca de la costa justo después de la hora de almuerzo. La cobertura y la intensidad de las tormentas aumentan, y tendremos fuertes lluvias generalizadas justo antes del atardecer.

También observaremos de cerca el pronóstico de la costa este esta mañana con el lanzamiento de la misión Artemis 1. El pronóstico prevé un 80% de posibilidades de que se realice el lanzamiento a las 8:33 a.m. cuando se abra la ventana de despegue, pero al final de ese rango de tiempo que termina a las 10:33 a.m. se reduce al 60%. Este cohete no estará tripulado, pero este es el vuelo de prueba antes de que se envíe una tripulación de regreso a la luna.

Las lluvias pueden comenzar más temprano mañana para nosotros con lluvia extendiéndose desde el Golfo de México. La probabilidad de lluvia será del 50% a la mitad del día, y no deberíamos ver tantas tormentas fuertes al final del día.

Volvemos a las tormentas típicas de la tarde y la noche del miércoles, y las máximas se mantienen en los bajos 90 grados. Seguiremos en ese patrón durante el fin de semana.

Los trópicos se han vuelto más activos en los últimos días. Una onda tropical ahora tiene un 80% de posibilidades de convertirse en la próxima tormenta tropical a medida que se dirige hacia el noroeste. La mayoría de los modelos llevan este sistema hacia las Bahamas antes de girar hacia el norte a mediados de la próxima semana.

