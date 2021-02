Miles de tortugas marinas aturdidas por el frío son rescatadas en Texas

SOUTH PADRE ISLAND, Texas (AP) – Los residentes, algunos de los cuales carecen de calefacción o comodidades básicas en sus propios hogares debido al clima inusualmente frío, han estado rescatando tortugas marinas aturdidas por el frío y llevándolas a un centro de convenciones en un resort del sur de Texas. pueblo.

“Cada 15 minutos o menos hay otro camión o SUV que se detiene”, dijo Ed Caum, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de South Padre Island, a The Associated Press el miércoles.

Dijo que a veces la gente trae una o dos tortugas marinas, a veces más. “Ayer venían remolques llenos que tenían 80, 100, 50”, dijo.

El Centro de Convenciones de South Padre Island comenzó a lanzar el lunes cuando su vecino, Sea Turtle Inc., ya no podía manejar la cantidad de tortugas marinas que se dejaban, y su operación mayormente al aire libre había perdido energía. Dijo que el centro de convenciones en sí no tenía electricidad ni agua hasta la madrugada del miércoles.

Dice que hasta ahora han “recolectado” más de 3500 tortugas marinas. Dijo que duda en usar la palabra rescatado porque “sabemos que vamos a perder algunos”.

Caum dijo que con otro frente frío acercándose , no saben cuándo podrán devolver las tortugas marinas al agua.

Las temperaturas en el área el miércoles por la tarde estaban en los 40 grados. Dijo que puede ser sábado, cuando se espera que las temperaturas alcancen los 60 grados (por encima de los 15 grados Celsius), antes de que las tortugas puedan ser devueltas al Golfo.

Dijo que con la energía recuperada pudieron llevar la temperatura del centro de convenciones a 60 grados.

“Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para salvar la mayor cantidad posible de tortugas”, dijo.