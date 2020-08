La tormenta tropical Isaias azota el este de los Estados Unidos, matando al menos a 6

WINDSOR, NC (AP) – Al menos seis personas murieron cuando la tormenta tropical Isaias generó tornados y arrojó lluvia el martes a lo largo de la costa este de EE. UU. Después de tocar tierra como huracán en Carolina del Norte, donde causó inundaciones e incendios que desplazaron a decenas de personas.

Dos personas murieron cuando Isaias provocó un tornado que golpeó un parque de casas móviles de Carolina del Norte. Otra persona murió en Pennsylvania cuando su vehículo fue alcanzado por el agua y barrido río abajo. Otros dos fueron asesinados por la caída de árboles derribados por la tormenta en Maryland y la ciudad de Nueva York, y una sexta persona murió en Delaware cuando una rama de un árbol cayó sobre ellos, dijeron las autoridades.

Isaias sufrió vientos máximos de hasta 65 mph (105 kph) más de 18 horas después de llegar a tierra, pero se redujo a vientos máximos de 45 mph a las 10:50 pm EDT del martes, según el Centro Nacional de Huracanes. El centro de la tormenta estaba a unas 45 millas al sureste de Montreal, moviéndose al noreste hacia Canadá a aproximadamente 38 mph (61 kph).

Un oficial de policía de Filadelfia se apresura a ayudar a un automovilista varado durante la tormenta tropical Isaias, el martes 4 de agosto de 2020 en Filadelfia. La tormenta generó tornados y arrojó lluvia durante una marcha interior por la costa este de los EE. UU. Después de tocar tierra como un huracán a lo largo de la costa de Carolina del Norte. (Foto AP / Matt Slocum)

Mientras Isaias avanzaba hacia el norte, las amenazas de inundación siguieron. Se proyectaba que el río Schuylkill en Filadelfia se levantaría el miércoles temprano a 15.4 pies (4.7 metros), su nivel más alto en más de 150 años. Para el martes por la noche, el río ya había alcanzado sus márgenes en Manayunk, convirtiendo la calle principal bordeada de barras en un canal color café.

El video aéreo de WRAL-TV mostró campos de escombros donde los trabajadores de rescate con camisas de colores brillantes recogieron tablas astilladas y otros restos del parque de casas móviles de Windsor, Carolina del Norte, donde murieron dos personas. Los socorristas que registraron el área el martes por la tarde no encontraron otras víctimas, y varias personas que inicialmente temían haber desaparecido habían sido explicadas, dijo Ron Wesson, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Bertie. Dijo que unas 12 personas fueron hospitalizadas.

“No parece real; Parece algo en la televisión. No hay nada “, dijo el alguacil del condado de Bertie, John Holley, a los periodistas, diciendo que 10 casas móviles habían sido destruidas. “Todos mis oficiales están allá abajo en este momento. Casi todo el parque de casas rodantes se ha ido “.

En el este de Pensilvania, una mujer de Allentown de 44 años fue asesinada después de encontrarse en aguas altas en una calle del municipio de Upper Saucon que barrió su vehículo río abajo el martes por la tarde, dijo la oficina forense del condado de Lehigh.

Mientras estaba en la ciudad de Nueva York, un árbol enorme cayó y aplastó una camioneta en la sección Briarwood de Queens, matando a Mario Siles, un contratista de construcción de 60 años que estaba dentro del vehículo, dijo la policía. Una mujer en Mechanicsville, Maryland, murió cuando un árbol se estrelló contra su automóvil durante condiciones tormentosas, dijo Cpl. Julie Yingling, de la oficina del sheriff del condado de St. Mary.

Los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York protegen a una persona de la vista que murió después de que un árbol cayó sobre una camioneta cuando la tormenta tropical Isaias pasó de Nueva York, el martes 4 de agosto de 2020, en Nueva York. (Foto AP / Frank Franklin II)

En Delaware, las autoridades dijeron que una mujer estaba afuera evaluando el daño de la tormenta cuando fue golpeada y asesinada por la caída de una rama de un árbol.

Isaias alternaba entre la fuerza del huracán y la tormenta tropical mientras avanzaba hacia la costa este. Impulsada por las cálidas aguas del océano, la tormenta tuvo una explosión de fuerza tardía como un huracán rejuvenecido con vientos máximos sostenidos de 85 mph (136 km / h) antes de llegar a tierra el lunes cerca de Ocean Isle Beach, Carolina del Norte. Su estado de tormenta tropical se mantuvo, pero se debilitó, mientras se dirigía al norte hacia Canadá el martes por la noche.

Antes de tocar tierra el lunes por la noche, Isaias mató a dos personas en el Caribe y golpeó las Bahamas antes de pasar por Florida.

Los tornados fueron confirmados por el Servicio Meteorológico Nacional en Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey. Los cortes de energía también se extendieron a medida que cayeron los árboles, con más de 3.7 millones de clientes perdiendo electricidad en varios estados a partir de las 10:15 pm EDT del martes, según PowerOutage.US, que rastrea los informes de servicios públicos. La empresa de servicios de energía de la ciudad de Nueva York dijo que vio más interrupciones por parte de Isaias que por cualquier tormenta, excepto la súper tormenta Sandy en 2012.

En Doylestown, Pensilvania, las autoridades dijeron que cuatro niños fueron tratados por heridas leves después de que los fuertes vientos arrancaron parcialmente el techo de una guardería. También en los suburbios de Filadelfia, los trabajadores de rescate en el condado de Delaware buscaban a una persona joven que se cayó o saltó al agua en rápido movimiento de un arroyo hinchado, dijo Timothy Boyce, director de servicios de emergencia del condado.

En la ciudad de Nueva York, el fuerte viento y la lluvia obligaron a cerrar el ferry de Staten Island y las líneas de metro al aire libre. El New Jersey Turnpike prohibió los remolques y motocicletas tirados por automóviles.

Algunos de los peores daños del martes parecían estar al este y al norte de donde el ojo del huracán golpeó tierra en Carolina del Norte.

“Afortunadamente, esta tormenta se movió rápidamente y ya dejó nuestro estado”, dijo el gobernador Roy Cooper el martes por la tarde.

En North Myrtle Beach, Carolina del Sur, la tormenta envió olas rompiendo sobre el Sea Cabin Pier el lunes por la noche, causando que una gran sección se derrumbara en el agua mientras los espectadores que tomaban fotos desde el muelle volvían a tierra.

“Estoy sorprendido de que todavía esté en pie”, dijo Dean Burris, quien observó desde el balcón de un alquiler de vacaciones.

El Centro de Huracanes había advertido a los habitantes de la costa cerca de la línea estatal de Carolina del Norte y Carolina del Sur que se preparen para tormentas de hasta 5 pies (1,5 metros) y hasta 8 pulgadas (20 centímetros) de lluvia.

Eileen y David Hubler salieron el martes temprano a limpiar en North Myrtle Beach, donde 4 pies (1,2 metros) de marejadas de tormenta inundaron automóviles, muelles desquiciados y grabaron una línea de agua en el costado de su casa.

“Cuando el agua comenzó a llegar, no se detuvo”, dijo Eileen Hubler. Habían trasladado la mayoría de los artículos de valor a su segundo piso, pero un colchón y una lavadora fueron víctimas inesperadas de tormenta.

“Seguimos pensando que hemos aprendido nuestra lección”, dijo. “Y cada vez que hay un huracán, aprendemos una nueva lección”.

___

Morgan informó desde North Myrtle Beach, Carolina del Sur. Los colaboradores de Associated Press incluyen al escritor científico Seth Borenstein en Kensington, Maryland; Gerry Broome en Southport, Carolina del Norte; Jonathan Drew en Durham, Carolina del Norte; Michelle Liu en Columbia, Carolina del Sur; Michael Kunzelman en College Park, Maryland; Bruce Shipkowski en Toms River, Nueva Jersey; Shawn Marsh en Trenton, Nueva Jersey; y Michael Sisak en Nueva York.

___

Bryan Anderson es miembro del cuerpo de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre problemas encubiertos ”.

ÚLTIMAS HISTORIAS: