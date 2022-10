TAMPA, Fla. (WFLA) – Un frente frío que llegó más temprano de lo habitual hizo caer las temperaturas en toda el área de Tampa Bay esta semana y dejó a muchas personas preguntándose si era una señal de lo que vendrá en los meses de invierno.

Si vives en Tampa Bay y no eres fanático del clima frío, hay dos buenas noticias para ti. La primera es que no hay relación entre el clima frío ahora y el clima frío en el invierno. La segunda buena noticia es lo que reveló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica el jueves.

Cada año, el Centro de Predicción Climática de la NOAA publica una perspectiva invernal para los Estados Unidos. Este año, por tercer año consecutivo, la NOAA pronostica un patrón climático de La Niña este invierno. Eso generalmente significa que vemos un invierno más cálido y seco en Tampa Bay.

“El agua más fría en el Océano Pacífico tropical significa una corriente en chorro subtropical más débil que fluye desde el Pacífico a través del sur de los EE.UU.”, dijo el meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA, Jeff Berardelli. “Por lo general, eso significa menos humedad y, por lo tanto, menos lluvia. También significa más sol y temperaturas más cálidas”.

Según la perspectiva de NOAA, las temperaturas más cálidas que el promedio son “favorables” en el sureste, incluso aquí en Florida.

También esperamos menos precipitaciones de lo normal, según las perspectivas. NOAA considera que la Costa del Golfo y el sureste se encuentran entre las áreas con mayores posibilidades de ver condiciones más secas que el promedio.

“No hay dos La Niña iguales, y esto podría diferir, pero la mayor parte del tiempo el área de la Bahía experimenta inviernos más cálidos y secos de lo normal”, dijo Berardelli.

Berardelli explicó que el panorama no significa que no veremos clima frío este invierno en Tampa Bay.

“Esto no significa que no vamos a ver golpes fríos. Veremos golpes fríos como los que tenemos ahora”, dijo. “Tampoco significa que no vamos a ver uno o dos frentes fríos con algunas lluvias y tormentas eléctricas”.

Berardelli dijo que la perspectiva solo significa que, en general, se espera que nuestro invierno sea más seco y cálido de lo habitual.