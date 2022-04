TAMPA, Fla. (WFLA) – Se esperan lluvias y tormentas eléctricas generalizadas en Tampa Bay el jueves, y tenemos una pequeña posibilidad de clima severo.

¿Qué esperar?

Las principales preocupaciones son el granizo, los vientos dañinos y un tornado aislado.

Esperamos aguaceros pasajeros a lo largo del día del jueves, que ascienden a precipitaciones totales en su mayoría entre media pulgada y una pulgada de lluvia. Dentro de las tormentas más fuertes, podemos ver totales de lluvia más fuertes.

No esperamos que las inundaciones sean una preocupación importante.

Los vientos racheados, incluso fuera de las tormentas eléctricas, persistirán durante el día del jueves. Al despertar, esperamos vientos sostenidos de 10 a 15 mph y ráfagas de viento de 15 a 20 mph.

Para el mediodía, los vientos se mantendrán entre 15 y 20 mph con ráfagas de entre 25 y 30 mph.



La mayor parte de nuestra área está bajo un riesgo leve (2 de 5) de tormentas severas y el momento de las tormentas del jueves.

Cuándo esperar las tormentas

Los chubascos y las tormentas comenzarán a empujar tierra adentro en los condados de Citrus y Hernando el jueves por la mañana temprano, y los primeros chubascos llegarán antes de las 7 a.m. Los chubascos atravesarán los condados de Citrus y Hernando entre las 5 a.m. y las 8 a. 8 am y 10 a.m.



A la izquierda está el futuro pronóstico del radar para las 8 a. m. y a la derecha está cómo debería verse alrededor de las 10 a. m.

A continuación, la línea de aguaceros se mueve hacia los condados de Pinellas, Hillsborough y Polk desde el final de la mañana hasta el mediodía. No lloverá continuamente durante ese tiempo, esperamos aguaceros pasajeros.

La mejor probabilidad de una tormenta severa estará en el borde de ataque de las tormentas a medida que avanzan hacia la costa desde el Golfo de México.



Podría ser un gran día para llevar su almuerzo al trabajo: así es como se verá el radar desde la hora del almuerzo hasta las primeras horas de la tarde.

La hora del almuerzo será desordenada, con lluvias que se extenderán por los condados de Pinellas, la mayor parte de Hillsborough, el norte de Polk y el norte de Manatee alrededor del mediodía. Esas tormentas avanzan un poco hacia el sur a las 3 pm hacia el resto de los condados de Polk y Manatee, y también a Sarasota.

A medida que entramos en las horas de la tarde, nos secamos lentamente de norte a sur.

Para el viaje de la tarde, tendremos un descanso bajo la lluvia en los condados de Citrus, Hernando, Pasco, el norte de Pinellas, el norte de Hillsborough y el norte de Polk. Las lluvias continuarán desplazándose hacia el sureste a través de nuestra área hasta la puesta del sol, cuando comenzaremos a secarnos durante las horas de la noche.

Mirando hacia el futuro

El frente frío detrás de las tormentas avanza y nos vuelve ventosos y frescos para el viernes y el sábado. Las temperaturas serán frías por las mañanas y las tardes, con mínimas en los 50 y 60 grados. Las temperaturas de la tarde solo estarán entre los 70 y los 70 grados con ráfagas de viento sostenidas entre 12 y 17 mph y ráfagas de entre 20 y 25 mph.

El domingo parece menos ventoso. Nos despertamos con frío en los años 50 pero cálidos en los suaves 70 superiores bajo cielos mayormente soleados.