El runcast de Leigh: la alta humedad hace que el ejercicio sea duro para tu cuerpo

TAMPA, Florida (WFLA): el índice Run-Cast de hoy es 5 . Muchas nubes durante todo el día, pero suficiente sol para que las temperaturas lleguen a los 80 superiores. Esté atento a un 40% de probabilidad de tormentas. Esas lluvias se desarrollan temprano en la tarde y empujan hacia la costa este de Florida más tarde en la noche.

Se desarrolla un patrón de flujo de viento en tierra durante el día. Eso significa que los vientos vendrán del Golfo de México y aumentarán la humedad. Los puntos de rocío llegarán a mediados de los 70, lo cual es bastante extremo para fines de mayo.

El aire está saturado y el sudor no puede evaporarse de la piel. En respuesta, su temperatura corporal sigue subiendo y su cuerpo sigue produciendo más sudor. Debe reducir la intensidad de su entrenamiento o pasar menos tiempo haciendo ejercicio para compensar.

El cálculo del ajuste del entrenamiento muestra que cuando sumamos la temperatura y el punto de rocío, que hoy es 87 + 75, obtenemos un total de 162. Eso significa que debe reducir la intensidad de su entrenamiento en aproximadamente un 10%.

Esta es ciertamente una humedad similar al verano, pero nuestros cuerpos aún no se han aclimatado a la humedad adicional. En unas pocas semanas, la humedad no tendrá el mismo impacto en nosotros, por lo tanto, tómatelo con calma. Trate de mantenerse a la sombra, use protector solar y beba muchos electrolitos adicionales para reemplazar los nutrientes perdidos por el sudor.

