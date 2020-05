El taller de tatuajes del condado de Manatee se ve obligado a cerrar mientras otros permanecen abiertos

BRADENTON, Florida (WFLA) – Los propietarios de salones de tatuajes en Tampa Bay se sienten abandonados a la hora de reabrir sus negocios. Los salones de belleza y manicura les permitieron abrir sus puertas a los clientes el lunes bajo pautas específicas enumeradas por el gobernador Ron DeSantis, pero ¿qué pasa con las tiendas de tatuajes?

Muchos propietarios de tiendas de tatuajes en el condado de Manatee sienten que sus negocios caen en la misma categoría que los salones de belleza y uñas, pero con estándares de salud y seguridad aún más altos.

Los salones de tatuajes en Florida están regidos por el Departamento de Salud de Florida . 8 On Your Side habló con varios propietarios de tiendas que dijeron que los funcionarios de salud de su condado les dieron el ‘OK’ para continuar y reabrir antes del 11 de mayo.

Christopher Ziebell es dueño de Memory Lane Tattoo Company en Bradenton. Reabrió sus puertas hace aproximadamente una semana y media solo para cerrarse unos días más tarde cuando apareció el Código de aplicación del condado de Manatee .

Además de sus servicios de tatuajes, Ziebell vendía máscaras, jabón antibacteriano y alcohol. “Ella dijo que no podemos operar según la orden del gobernador, por lo que tuvimos que cerrar”, dijo Ziebell.

Ziebell dice que se sintió atacado porque otras tiendas de tatuajes en Bradenton, el condado de Manatee y en todo el estado todavía están operando.

“No puedo entender por qué pueden estar abiertos, pero no podemos estar abiertos a pesar de que estamos vendiendo lo mismo. No lo entiendo”, dijo Ziebell.

Ziebell contactó a los funcionarios del condado y del estado para tratar de obtener aclaraciones sin suerte. Él y su esposa esperaban reabrir sus negocios el lunes, pero no estaban seguros de lo que estaba permitido bajo la orden del gobernador ya que los ‘salones de tatuajes’ no están listados de ninguna manera.

Ziebell dice que contactó a 8 On Your Side con la esperanza de obtener respuestas.

“En cada avenida que bajábamos, nos cerraban la puerta de golpe en la cara diciendo que no tenían tiempo, que tenían peces más grandes para freír, que no podían hacer nada, así que dijimos, ya sabes qué, vamos a ve a alguien que realmente pueda hacer algo, descubrir algo y hacer algo por nosotros “, dijo Ziebell.

8 On Your Side contactó al Condado de Manatee , el Departamento de Salud del Condado de Manatee y la oficina del Gobernador en Tallahassee.

El Departamento de Salud dijo a 8 On Your Side que no proporciona interpretaciones de órdenes ejecutivas.

“Las órdenes ejecutivas son emitidas por el Gobernador, no por el DOH, y los ciudadanos pueden comunicarse con la Fuerza de Tarea del Gobernador o enviar un comentario a través del enlace proporcionado. También pueden comunicarse con los Servicios al Ciudadano del Gobernador al 850-488-7146”, dijo un medio ambiente miembro del equipo de salud con el Departamento de Salud.

Le preguntamos a los funcionarios del condado de Manatee por qué la aplicación del código apareció en el salón de tatuajes de Ziebell y no en otros que operan en todo el condado.

“Code Enforcement ha dependido en gran medida del público para transmitir posibles violaciones de las órdenes ejecutivas durante toda la pandemia de COVID-19”, dijo el portavoz del condado de Manatee, Nicholas Azzara. “En abril, llegó una queja pública a nuestra oficina de Cumplimiento del Código y un oficial contactó al dueño del negocio para informarle sobre la Orden Ejecutiva que impide que operen negocios no esenciales”, continuó.

Azzara dice que los oficiales de cumplimiento de códigos continuarán investigando informes públicos de posibles violaciones.

Un portavoz de la oficina del gobernador Ron DeSantis le dice a 8 On Your Side que los salones de tatuajes todavía se consideran negocios no esenciales y que no deberían estar operando en este momento. No está claro en qué fase se les permitirá reabrir.

