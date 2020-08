El representante de Florida Gaetz afirma que una victoria demócrata conduciría a una 'película de terror' para los estadounidenses

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

WASHINGTON (NBC) – Un fuerte aliado de Trump en el Congreso desató un duro ataque contra los demócratas durante la primera noche de la Convención Nacional Republicana.

Matt Gaetz pintó un cuadro de caos, crimen y amenazas a la seguridad física de los estadounidenses si Joe Biden gana alegando que las políticas de los demócratas se parecen a lo que él llama una “película de terror”.

“Conformarse con Biden. Ese es el hashtag promovido por AOC y los socialistas. Los despertadores (sp?) Se conformarán con Biden porque lo convertirán en un extra en una película escrita producida y dirigida por otros”.

Y la policía no vendrá cuando llame. En las ciudades dirigidas por los demócratas ya están siendo desfinanciadas, disueltas.

Culpar a lo mejor y permitir lo peor de la sociedad. Esa es la historia que escriben en Hollywood. Eso es si las luces aún permanecen encendidas en California. Un estado que no puede mantener el poder en funcionamiento para su propia gente no debería enviar a su senador junior para que sea vicepresidente.

Solían escribir solo en ficción, pero las pesadillas se están volviendo reales. Policías asesinados, niños baleados.

En la convención demócrata dicen que si votas en contra de Trump, todo se detendrá. El apaciguamiento nunca es una estrategia ganadora. No, no nos conformaremos con la violencia en nuestros vecindarios o en nuestra frontera. No, no arreglaremos décadas de malas decisiones con Joe Biden que vive en el sótano “.

ÚLTIMAS NOTICIAS: