El reinicio de 'Golden Girls' para la caridad presenta un elenco completamente negro

LOS ÁNGELES ( NewsNation Now ) – La icónica comedia de situación “The Golden Girls” está siendo reimaginada con un elenco completamente negro por una buena causa.

Tracee Ellis Ross interpretará al personaje de Betty White “Rose”; Regina King interpretará “Dorothy” de Bea Aruther; Sanaa Lathan interpretará a “Blanche”, originalmente interpretada por Rue McClanahan; y Alfre Woodard interpreta “Sophia” de Estelle Getty. Gina Prince-Bythewood dirige el episodio y Lena Waithe será la anfitriona del evento.

Ross incluso anunció el programa en su cuenta de Instagram verificada.

El programa se transmite a las 9 pm ET el martes en “Zoom Where It Happens”, pero tendrá que registrarse con anticipación.

El episodio destacará y apoyará a Color of Change , que es la organización de justicia racial en línea más grande del país.