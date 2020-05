El propietario de la guardería Pinellas ofrece guardería gratuita para niños de primeros auxilios

BRANDON Fla. (TAMPA HOY) - El mes de mayo sera un día recordado por muchos, en especial los dueños de Salones de belleza, uñas y barberías. Como es el caso de la joven de Vega Baja, Puerto Rico, Danerys Pantoja quien ahora recide en Brandon FL, por los pasados 14 años.

Pantoja quien es técnica de uñas por más de 7 años y propietaria de Mulatas Nails Salon, pudo reabrir su salón de uñas y le preguntamos como le afecto la llegada del COVID-19.“Me afecto bastante tuve que cerrar mi negocio por más 6 semanas y estuve todo ese tiempo sin trabajar. Perdimos demasiado dinero no te puedo dar una cifra exacta pero no trabaje por todo ese tiempo y si te digo un número, más o menos perdí como $6 mil dólares. Tuve que cerrar el salón grande ahora estoy en uno más pequeño e intimo para evitar grandes multitudes en mi negocio. Además que la perdida económica fue tanta, solo pudo tener dinero para tener un local no tan grande. Me he tenido que reinventar, no ha sido fácil" Dijo Danerys a TampaHoy.com