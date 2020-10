El programa de las Escuelas de Hillsborough ayuda a los padres de habla hispana a preparar a los estudiantes para la universidad

HILLSBOROUGH CO., Fla. (WFLA) -El Distrito Escolar del Condado de Hillsborough ha creado un nuevo programa para ayudar a enseñar a los padres de habla hispana cómo enviar a sus hijos a la universidad de la manera correcta.

Pasos al Futuro, o Pasos hacia el futuro, comenzó hace 15 años y ha ayudado a las familias hispanas a guiar a sus hijos en las escuelas y encontrar los trabajos adecuados para ellos después.

Los padres aprenderán sobre la preparación universitaria, la búsqueda y solicitud de escuelas y la ayuda financiera.

Juliette García se mudó a Tampa desde Colombia hace cuatro años con poco conocimiento sobre cómo llevar a su hijo a la escuela. Todo lo que sabía era que lo estaba enviando a una escuela para la que estaban divididos en zonas.

Pero a través de Pasos, García aprendió cómo postularse para que su hijo ingresara al programa IB de Hillsborough High, que resultó ser una excelente opción para él.

“Es como, tengo más oportunidades. Se han preparado las bases para mí. También es mi elección. Me gusta poder elegirlo. Sé que tengo una opción. No es como, oh préstamos estudiantiles. Oh, tengo hacer el bien para entrar en una buena escuela. Con Pasos al Futuro sé que puedo hacerlo ”, dijo el hijo de García, Mathew Moreno. “Allí puedo encontrar información sobre el programa IB. Nunca supe de eso. Para mí, solo sabía sobre la escuela regular que está en el vecindario y eso es todo. Esa es toda la información que obtengo, pero ahora sé sobre el magnet escuelas. En mi caso, mi hijo está en el programa IB “.

A partir del jueves 1 de octubre, el distrito escolar lanzará la primera de una serie de cuatro partes en su página de YouTube donde los padres pueden ver cómo prepararse. Las lecciones serán en español.

La primera parte de la serie llamada “Prepare” se lanza a las 8 am del jueves. Habrá una nueva lección todos los jueves de octubre hasta el 22 de octubre.

Puede obtener más información sobre el programa aquí .

