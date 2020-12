El profesor de la USF dice que las personas que siguieron los mandatos de máscaras ayudaron a prevenir alrededor de 1.5 millones de casos de COVID-19

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los revestimientos faciales y las máscaras son el nuevo accesorio, y quienes los usan saben la importancia.

“Afuera, no. Adentro, definitivamente, especialmente si estoy cerca como gente mayor”, dijo Megan Botsch de Tampa.

Su amiga está de acuerdo.

“Incluso si no te protege completamente al cien por ciento, al menos al mismo tiempo, estás entendiendo, está bien, estoy haciendo mi parte para ayudar a la comunidad y ayudar a ralentizar todos los casos de COVID, “, Dijo Sharon Okechukwu.

Según el profesor de Salud de la Universidad del Sur de Florida, el Dr. Edwin Michael, las mascarillas ayudan mucho.

Esta semana, Michael y sus colegas compartieron un modelo que muestra cómo se previnieron casi 1.5 millones de casos de COVID-19 en el área de Tampa Bay gracias a las personas que siguieron los mandatos de máscaras.

“Esa sería la cantidad acumulada de personas que se habrían infectado si no se hubiera implementado el mandato de las máscaras”, dijo Michael a 8 On Your Side.

Explicó que los condados de Hillsborough, Pinellas, Pasco y Polk tendrán alrededor de 140.000 casos de coronavirus para la próxima semana. Eso podría haber alcanzado el máximo, alrededor de 1,5 millones de casos si no hubiera requisitos, dijo.

“El mensaje es que todos podemos ayudar con solo usar la máscara. Y eso puede detener la propagación”, dijo el profesor.

Algo que Botsch y Okechukwu seguirán haciendo.

“Solo mostraré mis respetos y lo usaré. Aparte de eso, estar afuera no creo que ponga a nadie en riesgo si no toco nada”, dijo Botsch.

El jueves, el Departamento de Salud de Florida informó más de 10,800 casos nuevos , su mayor aumento en un día desde julio.