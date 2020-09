El presidente Trump nomina a Amy Coney Barrett a la Corte Suprema

WASHINGTON ( NewsNation Now ) – El sábado, el presidente Donald Trump nominó a la jueza Amy Coney Barrett para ocupar el puesto de la difunta juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema.

Barrett, de 48 años, fue nominado por el presidente Trump en una ceremonia el sábado por la noche en el Rose Garden.

“Es un honor para mí nominar a una de las mentes legales más brillantes y talentosas de nuestra nación para la Corte Suprema”, anunció el presidente Trump. “Es una mujer de logros incomparables, un intelecto imponente, credenciales excelentes y una lealtad inquebrantable a la constitución: la jueza Amy Coney Barrett”.

La nominación pone en marcha un rápido esfuerzo en el Senado liderado por los republicanos para confirmarla antes del día de las elecciones.

“Esta debería ser una confirmación rápida y sencilla, debería ser muy fácil, buena suerte”, dijo Trump, señalando a los senadores que asistieron a la ceremonia.

“Muchas gracias señor presidente. Me siento profundamente honrada por la confianza que han depositado en mí ”, dijo Barrett en sus comentarios de apertura. “Si el Senado me hace el honor de confirmarme, me comprometo a cumplir con las responsabilidades de este trabajo lo mejor que pueda. Amo a los Estados Unidos y amo la Constitución de los Estados Unidos”.

Si se confirma para reemplazar al ícono liberal Ruth Bader Ginsburg, quien murió a los 87 años el 18 de septiembre, Barrett se convertiría en la quinta mujer en servir en el máximo órgano judicial de Estados Unidos y empujaría a su mayoría conservadora a una dominante 6-3. Con los compañeros republicanos de Trump controlando el Senado, la confirmación parece segura, aunque los demócratas pueden intentar hacer el proceso lo más difícil posible.

“Me siento verdaderamente honrado por la perspectiva de servir en la Corte Suprema”, continuó Barrett durante la ceremonia. “Si me confirman, seré consciente de quién vino antes que yo. La bandera de los Estados Unidos todavía ondea a media asta en memoria de la jueza Ruth Bader Ginsburg, para marcar el final de una gran vida estadounidense. La juez Ginsburg comenzó su carrera en un momento en que las mujeres no eran bienvenidas en la profesión legal. Pero ella no solo rompió los techos de vidrio, también los rompió “.

Heredero ideológico del difunto juez conservador Antonin Scalia, Barrett ocuparía el puesto vacante tras la muerte de Ginsburg el 18 de septiembre, en lo que sería el giro ideológico más agudo desde que Clarence Thomas reemplazó al juez Thurgood Marshall hace casi tres décadas. Ella sería la sexta magistrada en la corte de nueve miembros nombrada por un presidente republicano, y la tercera del primer mandato de Trump en el cargo.

“Particularmente conmovedora para mí fue su larga y profunda amistad con el juez Antonin Scalia, mi propio mentor”, señaló Barrett en su discurso. “Los jueces Scalia y Ginsburg discreparon ferozmente por escrito, sin rencor en persona. Su capacidad para mantener una amistad cálida y rica, a pesar de sus diferencias, incluso inspiró una ópera. Estos dos grandes estadounidenses demostraron que las discusiones, incluso sobre asuntos de gran trascendencia, no tienen por qué destruir el afecto. Tanto en mis relaciones personales como profesionales, me esfuerzo por cumplir con ese estándar “.

Esta imagen proporcionada por Rachel Malehorn muestra a la jueza Amy Coney Barrett en Milwaukee, el 24 de agosto de 2018 (Rachel Malehorn, rachelmalehorn.smugmug.com, vía AP).

Los activistas conservadores elogiaron la selección de Trump, que salió a la luz el viernes por la noche, mientras que los liberales expresaron su consternación.

Para Trump, cuya victoria de 2016 dependió en gran parte del apoyo de los evangélicos conservadores y blancos a la promesa de ocupar el puesto vacante por la muerte de Scalia con un conservador, la última nominación completa el círculo de su primer mandato. Incluso antes de la muerte de Ginsburg, Trump corría por haber confirmado más de 200 jueces federales, cumpliendo un objetivo generacional de activistas legales conservadores.

“Lo más importante que puede hacer es el nombramiento de jueces, pero especialmente el nombramiento de jueces de la Corte Suprema”, dijo Trump a sus partidarios el viernes por la noche en un mitin de campaña en Newport News, Virginia. “Marca la pauta del país durante 40 años, 50 años. Me refiero a mucho tiempo “.

A las pocas horas de la muerte de Ginsburg, Trump dejó en claro que nominaría a una mujer para el escaño, y luego se ofreció como voluntario que estaba considerando cinco candidatos. Pero Barrett fue el primer favorito y el único que se reunió con Trump.

Barrett ha sido juez desde 2017, cuando Trump la nominó a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. Con sede en Chicago. Pero como profesora de derecho de la Universidad de Notre Dame desde hace mucho tiempo, ya se había establecido como una conservadora confiable en el molde de Scalia, para quien trabajó a fines de la década de 1990.

Ella sería la única jueza en la corte actual que no recibió su título de abogado en una escuela de la Ivy League. Los ocho jueces actuales asistieron todos a Harvard o Yale.

Trump conoció a la conservadora acérrima en gran parte después de que la confirmación de la corte de apelaciones de 2017 en una votación de la línea del partido incluyó acusaciones de que los demócratas estaban atacando su fe católica. El presidente también la entrevistó en 2018 para la vacante creada por el retiro del juez Anthony Kennedy, pero Trump finalmente eligió a Brett Kavanaugh.

Si bien los demócratas parecen impotentes para detener la confirmación de Barrett en el Senado controlado por el Partido Republicano, buscan utilizar el proceso para debilitar las posibilidades de reelección de Trump.

La otra finalista mencionada por Trump para cubrir la vacante fue Barbara Lagoa, una jueza de la corte federal de apelaciones cubanoamericana de Florida a quien nombró el año pasado.

The Associated Press y Reuters contribuyeron a este informe.